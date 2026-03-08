Autoridades investigan tres casos de presunta compra de votos en Santander

Las autoridades adelantan investigaciones por tres presuntos casos de compra de votos que se habrían presentado durante la jornada electoral de este domingo en el departamento de Santander.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja, donde ciudadanos y organismos de control alertaron sobre posibles irregularidades relacionadas con la entrega de dinero o beneficios a cambio del apoyo electoral.

"Las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, que iniciaron la recolección de pruebas y la verificación de la información para determinar si efectivamente se configuraron delitos electorales", aseguró el secretario del Interior del departamento, Oscar Hernández.

#LaElecciónEsColombia El secretario de Interior de Santander, Oscar Hernández, confirmó que se investigan tres casos de presunta compra de votos en el departamento. "Hay personas capturadas en Bucaramanga y Barrancabermeja", afirmó #VocesySonidos pic.twitter.com/zysTzjEDX8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Tres personas fueron capturadas en Barrancabermeja, luego de que las autoridades encontraran cerca de 28 millones de pesos en efectivo, celulares y material de propaganda política dentro de un vehículo, en medio de los operativos de control desplegados por la jornada electoral.



El procedimiento se realizó en la vía pública del barrio Buenos Aires, en la comuna 1 del Distrito petrolero, específicamente en el sector del tanque elevado del agua. La acción fue adelantada por uniformados durante labores de registro y control a vehículos dentro de los operativos coordinados desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

#Video Estos son los tres hombres capturados con $28 millones y propaganda electoral en una camioneta en Barrancabermeja. Autoridades señalan que se investiga si el dinero era para la compra de votos. La Policía incautó 27 celulares y un computador #VocesySonidos pic.twitter.com/hDwFvAaTlB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Organismos de control y autoridades policiales señalaron que se están revisando testimonios, evidencias y posibles registros audiovisuales que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Las investigaciones buscan garantizar la transparencia del proceso democrático y evitar que prácticas ilegales afecten el normal desarrollo de la jornada electoral en el departamento.

Publicidad

Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que se presente durante las elecciones y así fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del proceso electoral.