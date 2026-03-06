En vivo
Santanderes  / Jugador del Atlético Bucaramanga denuncia amenazas: "Tomaré las acciones legales correspondientes"

Jugador del Atlético Bucaramanga denuncia amenazas: "Tomaré las acciones legales correspondientes"

Al conocer el caso, el alcalde de la ciudad rechazó la intimidación y la Policía comenzó con un acompañamiento y medidas de protección al futbolista y a su familia.

Jugador del Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez denunció amenazas contra su vida.JPG
Imagen del equipo. Jugador del Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez denunció amenazas contra su vida
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

