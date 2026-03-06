Jugador del Atlético Bucaramanga denuncia amenazas: "Tomaré las acciones legales correspondientes"

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla rechazó las amenazas y mensajes violentos que ha recibido en las últimas horas el jugador de Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez, situación que fue denunciada por el propio deportista a través de su estado de Whatsapp.

El jugador de Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez, denunció qué él y su familia han recibido amenazas de muerte en las últimas horas, según el futbolista, los mensajes intimidatorios incluso mencionan a su hija que aún no ha nacido y hacen referencia a los lugares que frecuenta, donde reside y a sus desplazamientos habituales, situación que calificó como preocupante y que pone en riesgo la tranquilidad de su hogar.

El deportista aseguró que siempre ha actuado con profesionalismo dentro y fuera de la cancha y lamentó el resultado reciente del equipo en Cali, reconociendo que pudo haber tenido participación en la jugada que derivó en el marcador adverso.

Sin embargo, afirmó que ninguna situación deportiva justifica amenazas contra su vida o la de sus seres queridos, por lo que anunció que tomará las acciones legales correspondientes mientras continúa trabajando para mejorar su rendimiento y aportar al club



El mandatario aseguró que ya solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero Salazar, que se brinde acompañamiento al jugador y a su núcleo familiar con el fin de garantizar su seguridad.

Como alcalde de Bucaramanga, manifiesto mi rechazo frente a las amenazas y mensajes violentos que ha recibido en las últimas horas el jugador de Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez.



He solicitado al señor general William Quintero que, desde la @PoliciaBmanga, se brinde todo… pic.twitter.com/DaE5NTc7vi — Cristian Portilla (@Cportilla40) March 6, 2026

“Como alcalde de Bucaramanga manifiesto mi rechazo frente a las amenazas y mensajes violentos que ha recibido en las últimas horas el jugador de Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez”, expresó el mandatario a través de un pronunciamiento público.

De acuerdo con el alcalde, la instrucción a la Policía Metropolitana de Bucaramanga es implementar las medidas de protección y prevención necesarias para evitar cualquier riesgo contra el futbolista o sus familiares.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para que el fútbol se viva en un ambiente de respeto y tranquilidad, recordando que este deporte es un espacio de encuentro para las familias.

Las autoridades avanzan en la verificación de las amenazas para determinar su origen y establecer si se requieren acciones judiciales contra los responsables. Mientras tanto, se mantiene el acompañamiento al jugador del equipo leopardo.