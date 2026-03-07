Con ley seca y otras medidas, Bucaramanga se prepara para jornada electoral

Con el propósito de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral de este fin de semana, la Alcaldía de Bucaramanga expidió un decreto que establece varias medidas de orden público que regirán en toda la ciudad.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratalli, confirmó que una de las principales disposiciones será la ley seca, la cual comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes.

Durante este periodo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, una medida que busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el control por parte de las autoridades durante las elecciones.

“El señor alcalde ha firmado el decreto que regula algunas circunstancias de orden público para que tengamos unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas”, señaló el funcionario al referirse a las medidas adoptadas por la administración municipal.



El decreto también contempla otras restricciones relacionadas con la movilidad y algunas actividades logísticas dentro de la ciudad. Entre ellas se encuentra la prohibición del transporte de escombros y materiales de construcción, así como la suspensión de trasteos o mudanzas durante el fin de semana electoral.

De acuerdo con el secretario del Interior, estas medidas buscan evitar situaciones que puedan generar congestión vehicular o ser utilizadas para alterar el orden público.

“Estas restricciones son fundamentales para que podamos tener orden y seguridad en estas elecciones”, explicó el funcionario.

Las autoridades locales también anunciaron que durante el fin de semana se reforzarán los operativos de control y vigilancia en diferentes sectores de la ciudad, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana.

La administración municipal hizo un llamado a los ciudadanos para acatar las disposiciones y participar de manera tranquila en la jornada democrática, con el objetivo de garantizar un proceso electoral seguro y en completa normalidad en la capital santandereana.