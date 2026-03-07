En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

El líder republicano indicó que Estados Unidos está "consiguiendo una histórica transformación en Venezuela".

Publicidad

Publicidad

Publicidad