Plan especial de ESSA garantiza luz en puestos de votación del sur santandereano

La Electrificadora de Santander (ESSA) activó un plan especial de operación del sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía durante las elecciones al Congreso de la República que se realizarán este domingo 8 de marzo, en el marco de la contingencia causada por el daño del transformador de 115 kV en la Subestación Barbosa.

El plan contempla maniobras técnicas desde el Centro de Control y trabajos operativos en campo para priorizar la energización de los circuitos que alimentan los puestos de votación, los puntos de escrutinio y otras instalaciones estratégicas, asegurando que la jornada electoral se desarrolle sin interrupciones.

En este sentido, Ricardo Montaño Infante, delegado del Registrador Nacional, afirmó "la ESSA activó plantas eléctricas y nosotros estamos haciendo lo propio con nuestros delegados y con los alcaldes que se vean afectados en esta zona del departamento. Estamos preparados y vamos a cubrir los 87 municipios y los 470 corregimientos del departamento. Con Registraduría, Fiscalía y Comité Electoral estamos coordinando todas las acciones para garantizar la transparencia de las elecciones".

El suministro habitual se mantendrá en sectores clave de los municipios de Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Bolívar, El Peñón, Guavatá, Sucre, Chipatá, La Paz y La Belleza, incluyendo hospitales, barrios y veredas.



En los lugares donde el servicio no pueda prestarse normalmente, ESSA desplegará plantas eléctricas de emergencia, distribuidas estratégicamente para garantizar el funcionamiento de los puntos de votación y escrutinio. Cada planta contará con operador asignado y combustible suficiente para mantener la operación durante toda la jornada.

ESSA entregó a los delegados de la Registraduría Nacional y del Comité Electoral Departamental toda la información sobre la ubicación de las plantas eléctricas de emergencia, operadores y combustible, asegurando coordinación total y transparencia en la operación del sistema eléctrico durante la jornada electoral.

La empresa desplegó vehículos especializados para el transporte de las plantas eléctricas, garantizando que cada equipo estuviera en funcionamiento y supervisado por un operador.

La compañía invitó a la ciudadanía a adoptar medidas de uso responsable de la energía, incluyendo, evitar conectar muchos aparatos al mismo tiempo, priorizar el uso de luces y electrodomésticos esenciales, usar lámparas recargables o plantas eléctricas pequeñas como respaldo temporal.