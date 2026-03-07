En vivo
Plan especial de ESSA garantiza luz en puestos de votación del sur santandereano

Barbosa, Vélez, Sucre y otros municipios recibirán suministro eléctrico prioritario durante la jornada electoral del 8 de marzo. La compañía instalará plantas de emergencia en puestos de votación y puntos de escrutinio y plantas eléctricas de respaldo en municipios afectados por la contingencia.

Plantas eléctricas serán distribuidas en 17 municipios de Santander
Imagen de la ESSA. Plantas eléctricas serán distribuidas en 17 municipios de Santander, en puestos de votación
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

