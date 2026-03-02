En vivo
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Santanderes  / Investigan envenenamiento de al menos 30 mascotas en barrio de Floridablanca

Investigan envenenamiento de al menos 30 mascotas en barrio de Floridablanca

Habitantes de Los Andes aseguran que un químico letal estaría siendo rociado en arbustos. Ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero afirman que no han recibido respuesta.

Denuncian presunto envenenamiento masivo de mascotas en Floridablanca.
Denuncian presunto envenenamiento masivo de mascotas en Floridablanca.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 2 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

