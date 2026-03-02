Investigan envenenamiento de al menos 30 mascotas en barrio de Floridablanca

Con miedo, los dueños de mascotas evitan sacar a pasear a sus animales por las calles del barrio Los Andes, en Floridablanca, luego de que en los últimos meses más de 30 perros y gatos murieran por un presunto envenenamiento.

Según la comunidad, el químico estaría siendo esparcido en zonas verdes y arbustos, donde los animales suelen olfatear o hacer sus necesidades, lo que habría provocado las intoxicaciones.

La Alcaldía de Floridablanca y la Policía Nacional investigan un presunto envenenamiento masivo de mascotas en el barrio Los Andes. "Pedimos a la comunidad cuidar a sus perros y gatos", dijo la funcionaria Aura Parra

Perros y gatos presentan los mismos síntomas antes de fallecer, como vómito, sangrado y un rápido deterioro físico. Lo más preocupante, dicen los vecinos, es que no se trataría de alimento contaminado, sino de una sustancia tóxica aplicada en arbustos y zonas verdes, que afectaría a los animales con solo rozarlos u olfatearlos.



Victoria Correa relató que el caso de su mascota fue fulminante y en menos de 5 horas falleció.

"Sacamos al perrito hacia las 11:00 de la noche, incluso llevábamos un rociador para limpiar cuando orinaba, pero sobre las 3:20 de la mañana tuvimos que salir de urgencia a la veterinaria, el perro estaba convulsionando y tuvo paro cardiaco, le hicieron pruebas de moquillo y otros exámenes, y el parte médico fue claro, murió por envenenamiento. El químico que están usando es tan fuerte que lo destruyó completamente por dentro”, afirmó.

La residente expresó, además, su preocupación por el riesgo para la comunidad.

“Por aquí transitan niños, adultos mayores y muchas personas tocan las plantas o se llevan las manos a la boca, cualquier cosa puede pasar”, advirtió.

Autoridades de Alcaldía de Floridablanca investigan el presunto envenenamiento de mascotas y piden a la comunidad reforzar el cuidado de perros y gatos, confirmó Aura Carolina Parra directora de Seguridad y Sana Convivencia.

Otros vecinos aseguran que la cifra de casos sigue aumentando.

“Se han presentado casos en varias cuadras del barrio y en sectores aledaños, pero en nuestra calle van como 30, presentan alteración en la visión y el parte clínico de las veterinaria nos dicen que es enveneamiento y esto es preocupante porque salen niños, con pelotas, carritos y demás juguetes. Particularmente yo puse el denunció ante la Fiscalía General de la Nación, pero no nos han respondido”, afirmó Víctor Albarracín.

La situación ha generado tal nivel de angustia que algunas familias han optado por no sacar a sus animales o, incluso, mudarse del sector.

“Caminar por el barrio es como una ruleta rusa. Uno no sabe si su mascota va a regresar viva”, comentó otro residente.

Los habitantes advierten que el problema no es nuevo, pero en la última semana se habrían registrado al menos tres muertes más, lo que incrementó la alarma comunitaria.

“Quien es capaz de hacerle esto a un animal puede hacerlo con una persona. Necesitamos que investiguen y encuentren a los responsables”, agregó Correa.

Los cuidadores y defensores de animales piden presencia de las autoridades, análisis toxicológicos en las zonas verdes y vigilancia para evitar que continúe lo que califican como un envenenamiento masivo y sistemático.