En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Investigan posible envenenamiento a habitantes de calle en Villavicencio

Investigan posible envenenamiento a habitantes de calle en Villavicencio

De las siete personas afectadas, tres presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad