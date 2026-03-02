Gobierno revisa 279 instituciones por graduaciones sin Saber Pro: ¿qué está pasando?

El ministro de Educación, Daniel Rojas, informó que, a raíz del caso de Juliana Guerrero, el Ministerio inició una revisión que se remonta a 2019 para establecer cuántos estudiantes obtuvieron su título sin cumplir con este requisito.

Según el balance entregado por la cartera, de 1.533.807 personas registradas en el periodo analizado, 40.940 no presentaron la prueba Saber Pro, mientras que 822 la realizaron después de haberse graduado. En el nivel técnico, más de 800.000 personas se graduaron, pero más de 37.000 no presentaron el examen. En el último periodo, el 3,27 % de los graduados no cumplió con esta obligación académica.

Todo lo que debe tener en cuenta para presentar el examen Saber Pro y Saber TyT 2025. Foto: Unsplash

En total, 279 instituciones de educación superior graduaron al menos a un estudiante sin haber presentado la prueba, situación que ahora es objeto de verificación por parte del Ministerio.

En paralelo, la Fundación San José es investigada por presuntos convenios irregulares para la oferta de programas académicos, y la revisión se extenderá a otras instituciones que tengan relación con esa entidad.



“El ministerio de educación no vacilará en continuar estas medidas y sancionar si así lo ve viable”, indicó el ministro.