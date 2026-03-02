En vivo
Gobierno revisa 279 instituciones por graduaciones sin Saber Pro: ¿qué está pasando?

Gobierno revisa 279 instituciones por graduaciones sin Saber Pro: ¿qué está pasando?

El Ministerio de educación investiga presuntas irregularidades en la Fundación San José y analiza, desde 2019, cuántos estudiantes se han graduado sin presentar la prueba Saber Pro.

