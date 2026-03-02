Lluvias dejan más de nueve veredas incomunicadas y 200 familias afectadas en Vélez, Santander

Las fuertes lluvias continúan generando emergencias en el municipio de Vélez, Santander, donde al menos nueve veredas permanecen incomunicadas por deslizamientos de tierra y daños en las vías terciarias y secundarias, afectando a cerca de 200 familias campesinas.

El alcalde Orlando Ariza advirtió que la capacidad de respuesta del municipio es limitada debido a la escasa maquinaria disponible para atender múltiples puntos críticos al mismo tiempo.

“Las lluvias han incrementado las afectaciones en vías, muchas veredas están incomunicadas y estamos trabajando con la poca maquinaria del municipio, sobre todo en zonas donde se registran deslizamientos que dejan aislados a los campesinos, estamos atendiendo hasta donde es posible, pero hay situaciones que se nos salen de las manos”, explicó el mandatario.

Entre los puntos más críticos se encuentran El Gualio, que conecta con otros municipios, así como las veredas Egidos, San Vicente, San Pablo, Peña de San Vicente, Curutaco, Japón, Guayabal, Peña Tambor y El Amarillo, donde se reportan cierres parciales y totales en al menos tres tramos.



Las comunidades denuncian que la emergencia está dificultando la salida de productos agrícolas y el abastecimiento básico, además de complicar el traslado de personas enfermas o con citas médicas.

“Hay muchas personas que no pueden movilizarse para controles médicos o urgencias. También se está perdiendo la producción del campo porque no hay cómo sacarla”, agregó el alcalde.

Ante la magnitud de los daños, la administración municipal solicitó acompañamiento a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las autoridades departamentales para el envío de maquinaria amarilla y recursos que permitan habilitar las vías en el menor tiempo posible.

Publicidad

Mientras avanzan las labores, las autoridades recomiendan a la comunidad evitar transitar por zonas inestables y reportar cualquier deslizamiento o emergencia.