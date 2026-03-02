En vivo
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Lluvias dejan más de nueve veredas incomunicadas y 200 familias afectadas en Vélez, Santander

Lluvias dejan más de nueve veredas incomunicadas y 200 familias afectadas en Vélez, Santander

Deslizamientos y daños en vías rurales del municipio impiden el transporte de alimentos, la salida de productos agrícolas y el traslado de pacientes en medio de urgencias que se puedan presentar o citas médicas.

Nueve veredas incomunicadas en Vélez, Santander tras deslizamientos
Imagen de la alcaldía. Nueve veredas incomunicadas en Vélez, Santander tras deslizamientos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

