En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Néstor Lorenzo ya tiene armada la estrategia de Colombia: así enfrentará a sus rivales en el Mundial

Néstor Lorenzo ya tiene armada la estrategia de Colombia: así enfrentará a sus rivales en el Mundial

Colombia se despedirá de su público antes de viajar al Mundial de 2026 con un partido amistoso en Bogotá.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad