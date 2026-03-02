Néstor Lorenzo ya tiene armada la estrategia de Colombia: así enfrentará a sus rivales en el Mundial

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, afirmó este lunes que su equipo ya tiene planes de juego pensados para cada uno de su rivales en el Mundial de 2026, en el que hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca.

"Lo que uno puede organizar ahora es la logística, estudiar a los rivales, imaginar con qué sistema y con qué jugadores ejecutar ese plan de juego para cada partido. Eso lo tenemos más o menos claro, pero hay muchas cosas que pueden cambiar, de acá a cuatro meses que faltan", expresó Lorenzo.

El estratega, que habló en la presentación de la campaña 'El club de La Sele', afirmó que en el debut en el Mundial ante Uzbekistán, el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, "la selección tiene que mostrar lo suyo, tratar de dominar el partido, ser protagonista y ganar".

"Ganar es muy importante, esperemos jugar bien también. Pero te recuerdo que a mí me tocó perder el primer partido (como jugador con la selección argentina) en Italia 90 y llegamos a la final", recordó Lorenzo.



Durante la presentación de la campaña -que busca que restaurantes y bares de Colombia y el mundo podrán acreditarse como lugares oficiales para ver los partidos de la selección cafetera- también habló el exportero René Higuita y el cantante Carlos Vives, cuyo restaurante Cumbia House se convirtió en el primer establecimiento vinculado a 'El club de La Sele'.

"Ahora debemos tener muchas más aspiraciones (en el Mundial), cada día se tienen más aspiraciones y decía Luis Alfonso Marroquín: 'Hay que volar bajito, no le digamos a nadie, con humildad'. Tenemos, maestro (Lorenzo), una gran selección", afirmó Higuita.

Colombia jugará en Bogotá antes de viajar hacia el Mundial 2026

Colombia se despedirá de su público antes de viajar al Mundial de 2026 con un partido amistoso en Bogotá el próximo 29 de mayo ante un rival que aún está por definir, confirmó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

"Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación", afirmó Jesurún en una rueda de prensa.

El directivo, que habló tras participar en la presentación de la campaña 'El club de La Sele', que Colombia disputará su último partido de preparación para el Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos.

Según medios locales, el juego se disputará en San Diego contra Jordania.

Antes de esos partidos, Colombia ya confirmó que jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se realizarán en Estados Unidos.

"Son dos rivales inmejorables. Tenemos todo establecido para llegar la semana del 21 a Orlando, donde jugaremos el primer partido frente a Croacia. Luego de culminado ese partido viajaremos en un vuelo chárter a Washington para jugar el domingo 29 frente a la selección francesa", expresó Jesurún.