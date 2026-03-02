Autoridades de Antioquia, en alerta por homicidios múltiples: van 19 víctimas este año

Alerta en Antioquia por homicidios múltiples que ya han cobrado la vida de 19 personas en menos de dos meses. En lo corrido del año se han reportado seis hechos violentos masivos contra un solo caso que se había registrado el año pasado

La reciente muerte de tres miembros de una familia en zona rural del municipio de Segovia no solo ha causado indignación por el hecho de que fallecieron tras la explosión de un artefacto que cayó desde un dron, sino que también ha levantado la alerta por los constantes homicidios múltiples que han ocurrido este año en el departamento de Antioquia.

Las alarmantes cifras dejan en evidencia que van cinco triples homicidios en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que la primera masacre fue en los límites entre Amalfi y Remedios en donde fueron asesinadas cuatro personas a inicios del mes de enero.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que estas situaciones ponen en evidencia el incremento de la conflictividad y la injerencia de grupos armados como Clan del Golfo, ELN o disidencias.



"La situación es tan compleja que requiere soluciones integrales. Mire dónde escalamos ya, esto sí amerita toda la atención, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional", señaló el funcionario.

Las cifras que entregan las autoridades departamentales es que estos seis hechos violentos ocurridos entre enero y febrero representan un incremento si se compara con datos de años anteriores cuando en 2025 solo hubo un caso, en 2024 no había ningún reporte o en 2023 cuando se contabilizaron cuatro homicidios múltiples.

Ante la escalada violenta se esperaba una arremetida de la Fuerza Pública que en el caso de Segovia se confirmó la llegada de 100 soldados a la zona, no obstante, la Gobernación de Antioquia criticó que según el último reporte no había presencia del Ejército Nacional en la zona.