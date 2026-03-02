Por encima de la Duster y la Corolla Cross: este fue el carro más vendido en febrero de 2026

Febrero confirmó que 2026 arrancó con el acelerador a fondo. En un mes donde el mercado creció con fuerza y superó las 25.000 unidades, el modelo más matriculado no fue un SUV mediano ni una camioneta tradicional. El líder fue el Kia Picanto, que terminó por encima de referentes como la Toyota Corolla Cross, la Renault Duster o la Mazda CX-30.

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el sector automotor registró 25.548 unidades en febrero, lo que representó un crecimiento del 49,4 % frente al mismo mes de 2025 y el mejor desempeño para un febrero desde 2011. El resultado estuvo impulsado, en parte, por negocios cerrados tras el Salón del Automóvil, que continuaron traduciéndose en matrículas durante el arranque del año.



¿Cuál fue el carro más vendido en febrero 2026?

Repitiendo los resultados del primer mes del año, el más vendido no fue un SUV mediano ni una camioneta familiar. El primer lugar lo ocupó el Kia Picanto, que superó tanto a la Toyota Corolla Cross como a la Renault Duster.

Kia Picanto es uno de los city cars más económicos que hay en el país Foto: Kia Press

El citycar coreano alcanzó 1.214 unidades matriculadas, consolidándose como el favorito del mes.

Detrás quedaron:



Toyota Corolla Cross con 989 unidades.

Foton BJ con 917.

Kia K3 con 854.

Renault Duster con 741.

El top 5 representó el 18,5% del total matriculado en febrero.



¿Qué explica el buen momento del mercado?

El impulso del Salón del Automóvil siguió traduciéndose en cierres de negocio durante el arranque del año.



Además, el crecimiento no fue homogéneo. Los vehículos eléctricos aumentaron 129 %, con 2.508 unidades registradas, mientras que los híbridos crecieron 72,1 %, alcanzando 6.694 matrículas. En segmentos, los comerciales de carga fueron los de mayor expansión, con un incremento del 199 %, seguidos por camionetas y vans.

Las cinco marcas con más matrículas fueron Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda, que juntas concentraron casi la mitad del mercado.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Top 20 modelos más vendidos – Febrero 2026

Kia Picanto — 1.214 Toyota Corolla Cross — 989 Foton BJ — 917 Kia K3 — 854 Renault Duster — 741 BYD Yuan Up — 614 Mazda CX-30 — 602 Hyundai Kona — 532 Kia Sportage — 496 JMC JX — 473 Mazda 2 — 465 Chevrolet Onix — 454 JAC HFC — 450 Mazda CX-5 — 428 Nissan Kicks — 392 Chevrolet NHR — 370 Toyota Hilux — 365 Ford Territory — 358 Suzuki Swift — 353 Nissan Frontier — 348

Toyota Corolla Cross 2025 Foto: Toyota Press