Por encima de la Duster y la Corolla Cross: este fue el carro más vendido en febrero de 2026

Febrero confirmó que 2026 arrancó con el acelerador a fondo. En un mes donde el mercado creció con fuerza y superó las 25.000 unidades, el modelo más matriculado no fue un SUV mediano ni una camioneta tradicional. El líder fue el Kia Picanto, que terminó por encima de referentes como la Toyota Corolla Cross, la Renault Duster o la Mazda CX-30.
De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el sector automotor registró 25.548 unidades en febrero, lo que representó un crecimiento del 49,4 % frente al mismo mes de 2025 y el mejor desempeño para un febrero desde 2011. El resultado estuvo impulsado, en parte, por negocios cerrados tras el Salón del Automóvil, que continuaron traduciéndose en matrículas durante el arranque del año.
Repitiendo los resultados del primer mes del año, el más vendido no fue un SUV mediano ni una camioneta familiar. El primer lugar lo ocupó el Kia Picanto, que superó tanto a la Toyota Corolla Cross como a la Renault Duster.
El citycar coreano alcanzó 1.214 unidades matriculadas, consolidándose como el favorito del mes.
Detrás quedaron:
El top 5 representó el 18,5% del total matriculado en febrero.
El impulso del Salón del Automóvil siguió traduciéndose en cierres de negocio durante el arranque del año.
Además, el crecimiento no fue homogéneo. Los vehículos eléctricos aumentaron 129 %, con 2.508 unidades registradas, mientras que los híbridos crecieron 72,1 %, alcanzando 6.694 matrículas. En segmentos, los comerciales de carga fueron los de mayor expansión, con un incremento del 199 %, seguidos por camionetas y vans.
Las cinco marcas con más matrículas fueron Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda, que juntas concentraron casi la mitad del mercado.
