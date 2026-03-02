Condenan a cómplices del asesinato de profesor decapitado tras una campaña en redes

El Tribunal de lo Criminal de París dictó este lunes penas de entre seis y 15 años de cárcel para los cuatro acusados de complicidad con el checheno que en 2020 decapitó al maestro francés Samuel Paty, antes de ser abatido por la policía.

La sentencia de este juicio en apelación dicta penas algo inferiores de las que había pedido el pasado viernes la Fiscalía contra los acusados, que en sus últimas palabras en el proceso negaron toda intención criminal.

La mayor pena, 15 años de reclusión, fue pronunciada contra Abdelhakim Sefrioui, padre de un alumno de Paty y autor de una campaña de desprestigio del maestro en redes, que contó con el apoyo del predicador islamisma Brahim Chnina, condenado a diez años.

Escena del crimen Foto: AFP

Pusieron así en el punto de mira al profesor, al que reprochaban haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, lo que llevó a su asesinato por parte de Abdoullakh Anzorov, de 18 años, el 16 de octubre de 2020, un crimen que causó una gran conmoción en Francia.



Son penas superiores a las dictadas en primera instancia, cuando habían sido condenados a finales de 2024 a 13 y 15 años de cárcel, respectivamente.

El tribunal también condenó a los otros dos acusados de complicidad en el crimen. A siete años de cárcel Azim Epsirkhanov y a seis Naïm Budaoud, acusados de haber conducido a Anzorov al lugar de los hechos y de haberle ayudado a procurarse el arma del crimen cometido en el colegio Bois d'Aulne, en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, en la región de París.

Para ambos había pedido la Fiscalía una pena de 16 años de cárcel, la misma que les habían impuesto en primera instancia.

Estudiante referencia Foto: Pexels.

Samuel Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión y, como relataron más tarde los presentes, antes de hacerlo dijo a los alumnos susceptibles de sentirse afectados por las imágenes que podían salir unos minutos del aula, pero en ningún momento pidió a los adolescentes musulmanes que tenían que irse.

Fueron precisamente las falsas informaciones en redes sociales sobre la presentación de las caricaturas de Mahoma por el profesor de historia a sus alumnos las que llegaron a Anzorov, notoriamente radicalizado, quien sin conocer personalmente a Paty a partir de ahí elaboró su proyecto criminal.