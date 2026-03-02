En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Condenan a cómplices del asesinato de profesor decapitado tras una campaña en redes

Condenan a cómplices del asesinato de profesor decapitado tras una campaña en redes

Jóvenes pusieron en la mira al profesor, al que reprochaban haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión.

Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

