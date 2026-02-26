En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vendaval afecta dos municipios de Santander y se reportan otras emergencias por lluvias

Vendaval afecta dos municipios de Santander y se reportan otras emergencias por lluvias

Autoridades de Santander mantienen la alerta por la apertura de las compuertas de la represa de Hidrosogamoso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad