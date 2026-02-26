En vivo
Santanderes

Condenan a abogado por desplazar a familias para apropiarse de un lote en Girón, Santander

También fue condena el exsecretario de un juzgado de Piedecuesta por fraude procesal.

