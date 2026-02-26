En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Vía decreto, Gobierno hace “revolcón” en distribución de los colombianos en diferentes EPS

Vía decreto, Gobierno hace “revolcón” en distribución de los colombianos en diferentes EPS

El Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 redefine cuántas EPS podrán funcionar en departamentos y municipios según población y número de afiliados. Las entidades con baja participación saldrán de algunos territorios y sus usuarios serán reasignados por el Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad