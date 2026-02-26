¿Qué está pasando con Bancolombia? Su presidente da la cara y habla de las continuas caídas

En medio de una situación crítica que ha sido calificada como un "apagón" financiero para muchos usuarios, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se pronunció públicamente, a través de Mañanas Blu, para dar explicaciones sobre las fallas que han afectado la plataforma de la entidad. El directivo enfatizó que el banco está atravesando un momento de crisis técnica derivado de procesos internos de actualización.



Un fallo en la actualización del sistema

Según explicó Mora, el origen de la contingencia radica en un cambio programado para el fin de semana que tenía como objetivo mejorar la potencia de las máquinas principales de la entidad. Bancolombia cuenta con tres centros de cómputo, uno ubicado en Medellín y dos en Bogotá, que funcionan como respaldo mutuo.

El problema surgió al intentar migrar la operación de Medellín a Bogotá para realizar actualizaciones tecnológicas, momento en el cual se presentaron dificultades que se replicaron en todos los centros de datos.

El presidente aclaró que no se trata de un daño físico o de hardware, sino de un problema en componentes específicos del software de base, similar al sistema operativo, que es provisto por los gigantes tecnológicos IBM y Kyndryl. "Fue un tema programado que no salió como esperábamos", afirmó Mora, quien además aseguró que este es un evento aislado sin conexión con caídas ocurridas en el pasado.



Servicios en contingencia y estado de los saldos

A pesar de la caída de los canales digitales principales, Mora informó que el banco opera bajo un plan de contingencia. Actualmente, los clientes pueden realizar transferencias entre cuentas de Bancolombia, retirar efectivo en cajeros electrónicos, realizar pagos con tarjetas de crédito y débito, y utilizar los servicios en oficinas físicas y corresponsales bancarios.

Respecto a las preocupaciones sobre los saldos y transacciones duplicadas, el directivo aseguró que la información reflejada actualmente busca ser lo más precisa posible dentro de la contingencia. Además, prometió que la entidad identificará de manera proactiva cualquier error en las cuentas para realizar las correcciones necesarias sin que el cliente deba intervenir necesariamente.



El reto de la nómina y las compensaciones

Dada la cercanía del cierre de mes y el pago de nóminas, la entidad ha establecido como prioridad resolver la situación antes de las fechas críticas de pago. Mora reveló que, aunque el "Plan A" es restablecer el servicio normal hoy mismo, ya trabajan en alternativas o "Planes B" que podrían incluir colaboraciones con otras entidades financieras para asegurar que los recursos de los trabajadores lleguen a su destino.



Finalmente, el presidente de Bancolombia ofreció disculpas y se comprometió a compensar a los afectados. Esto incluye la evaluación de casos donde la falta de servicio haya generado intereses de mora o costos adicionales, como la reconexión de servicios públicos si los débitos automáticos no se ejecutaron a tiempo.