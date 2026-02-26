Colombiano murió en la guerra en Ucrania y su familia en Bogotá clama ayuda para repatriarlo

La familia de Jonathan Mauricio Román Giraldo vive días de angustia tras confirmarse su muerte en la guerra entre Ucrania y Rusia. El colombiano, nacido en Manizales y residente toda su vida en Bogotá, falleció el pasado 14 de febrero durante una operación militar en zona fronteriza, luego de que el grupo en el que combatía fuera impactado por un dron.

La historia fue relatada por su primo, Luis Eduardo Castriñón, quien contó que Jonathan había sido integrante de la Policía y, más recientemente, trabajaba como programador de software en el sector privado. Sin embargo, el 29 de octubre de 2025 tomó la decisión de viajar a Europa y enlistarse en unidades que combaten del lado ucraniano.

Según el relato familiar, en el ataque murieron cuatro combatientes: dos colombianos, un peruano y un brasileño. La noticia solo fue confirmada oficialmente el 20 de febrero, días después de que comenzara a circular en redes sociales con fotos. Posteriormente, el comandante del grupo al que pertenecía ratificó que Jonathan había perdido la vida en medio de la misión.

Jonathan Mauricio Román cayó en combate tras un ataque con dron. Foto: Redes sociales

Desde entonces, la familia ha iniciado una carrera contrarreloj para intentar repatriar el cuerpo. Sus allegados viven en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Sierra Morena, y aseguran que no cuentan con los recursos económicos para asumir los costos ni los trámites internacionales que implica traerlo de regreso.



El proceso, explican, ha sido especialmente complejo por las condiciones de guerra. Ante la falta de representación consular activa en Ucrania, han intentado establecer contactos con autoridades diplomáticas en países cercanos, como Polonia, sin obtener resultados concretos hasta ahora.

“Estamos tocando todas las puertas posibles para que su familia pueda darle el último adiós”, señaló su primo, quien hizo un llamado para visibilizar el caso y buscar apoyo institucional o humanitario. Mientras tanto, los familiares continúan gestionando ayuda en medio del dolor y la incertidumbre, con la esperanza de que el cuerpo de Jonathan pueda regresar a Colombia.