Blu Radio  / Nación  / Colombiano murió en la guerra en Ucrania y su familia en Bogotá clama ayuda para repatriarlo

Colombiano murió en la guerra en Ucrania y su familia en Bogotá clama ayuda para repatriarlo

Jonathan Mauricio Román, exintegrante de la Policía y programador, cayó en combate tras un ataque con dron; sus familiares no tienen recursos para traer el cuerpo al país.

