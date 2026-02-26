En vivo
Defensa Karen Manrique pide cambio de procurador en caso UNGRD: uso de IA y testimonios inexistentes

Defensa Karen Manrique pide cambio de procurador en caso UNGRD: uso de IA y testimonios inexistentes

Los abogados de la congresista Karen Manrique aseguran que en el expediente hay testimonios no allegados formalmente y piden garantizar imparcialidad en el proceso disciplinario.

