En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ONU Derechos Humanos: Colombia sigue en un camino de paz, pero debe evitar un retroceso

ONU Derechos Humanos: Colombia sigue en un camino de paz, pero debe evitar un retroceso

Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.

Conflicto armado y enfrenamientos en Colombia
Conflicto armado y enfrenamientos en Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad