Nuevo rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por tarifas de energía: EPM respondió

Nuevo rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por tarifas de energía, Hidroituango y damnificados por las lluvias en el país. El jefe de Estado insistió en que la hidroeléctrica tiene dos riesgos, uno sísmico y otro climático, y dijo que EPM debe ceñirse a tarifas de energía de la Creg.



Sobre el rifirrafe

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizaron un nuevo intercambio público de mensajes en redes sociales sobre la situación de los damnificados en Córdoba, las tarifas de energía y el megaproyecto Hidroituango.

En su primer mensaje, Gutiérrez calificó como “absurdo” que el Gobierno nacional rechazara la ayuda internacional para los afectados en Córdoba.

"Les gusta ver sufrir a la gente", dijo el mandatario.

También expresó su molestia señalando que la situación resulta indignante y que “ya nada sorprende.”



El presidente Petro respondió refiriéndose al papel de Empresas Públicas de Medellín y al esquema tarifario. Aseguró que, si la empresa hubiera aplicado la fórmula propuesta por el Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las tarifas serían menores y los riesgos en algunas regiones también se reducirían.

Además, cuestionó el aumento de tarifas, cuando los embalses estaban llenos.

"Eso se llama especular, Federico”, dijo el presidente Petro.

Publicidad

Ante ello, el jefe de Estado solicitó que la empresa adopte la nueva fórmula tarifaria y mencionó riesgos existentes sobre Hidroituango, incluyendo factores sísmicos y climáticos.

En un segundo pronunciamiento, Gutiérrez respondió directamente al presidente y señaló que las tarifas eléctricas en Colombia están definidas por regulación nacional y no por decisiones arbitrarias de alcaldes o empresas. También destacó que Hidroituango aportará cerca del 17 % de la energía firme del país y ha contribuido a evitar racionamientos.

Justamente, EPM se pronunció indicando que las descargas de Hidroituango se encuentran en promedio en 1.600 metros cúbicos por segundo, sumando la descarga del caudal turbinado, luego de generar energía por las cuatro unidades de generación y el vertedero por ambos canales.

Publicidad

Este es un caudal relativamente bajo en condiciones de lluvias y cercano al caudal medio del río Cauca para esta época, por lo que se considera dentro de las condiciones habituales de operación.

“Y vuelve el agua del río a pasar por el vertedero y por la descarga de generación. Tenemos un diseño de la presa y un diseño del vertedero para controlar las crecientes más altas que hemos registrado históricamente. Eso, digamos, que está diseñado para controlar esas crecientes y gestionar esos incrementos súbitos de lluvias que estamos teniendo”, aseguró Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.

El alcalde sostuvo que atribuir “especulación” demuestra, según él, desconocimiento del funcionamiento del mercado eléctrico.

Finalmente, le pidió al presidente enfocarse en atender a los damnificados en Córdoba y Urabá y concluyó que "desde Medellín lo están haciendo.”

En medio de la controversia, EPM informó que el precio de la energía en bolsa se encuentra cerca de mínimos históricos y que la fórmula propuesta no tiene efecto actualmente, ya que el valor ronda los 100 $/kWh y solo se activa si supera los 327 $/kWh. La empresa explicó que el esquema establece ese valor como referencia para ciertas plantas, lo que implica penalizaciones económicas.

Según la compañía, estas condiciones desincentivan nuevos proyectos de generación y aumentan el riesgo de desabastecimiento en escenarios críticos.

También señaló que no adoptó la fórmula porque la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema y confirmó que analiza el proyecto de Resolución 701 118 publicado por la CREG para comentarios.