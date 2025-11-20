Gobierno radica mensaje de urgencia para ley de tarifas de energía

El gobierno nacional radicó ante el congreso un mensaje de urgencia e insistencia para el proyecto de ley con el que busca reformar la ley de servicios públicos y qué bautizado. la ley de tarifas de energía.

Con esta jugada, el gobierno busca que este proyecto quede en primer lugar en el orden del día y se ha debatido por encima de otras iniciativas en la agenda del Congreso.

Según el texto enviado al presidente del congreso Lidio García en un contexto social marcado por la alta sensibilidad social, frente a los costos de la energía, la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y los compromisos de la transición energética justa el proyecto de ley "Por medio del cual se establecen mecanismos de regulación justa y la democratización del sector energético", adquiere un carácter de urgencia legislativa.

El proyecto ha tenido oposición por parte de todos los gremios del sector de la energía que advirtieron, que no solo no resuelve los problemas actuales, sino que puede comprometer el servicio a largo plazo.



Entre las medidas contempladas por este proyecto está la prohibición de cobros no relacionados con la energía dentro de la factura y la posibilidad de que el gobierno revise los marcos tarifarios de las compañías en cualquier momento en que considere que se están lesionando los intereses de los usuarios. A diferencia de lo que ocurre hoy, cuando los marcos solo son revisados cada 5 años lo que da estabilidad al sector.

También se convertirían en ley algunas de las directrices que ha dado el gobierno a través de decretos, como la orden a la Creg de establecer precios de la energía diferenciados por tecnología de generación y mecanismos como la estabilización de tarifas o esquemas diferenciales de precios para bajar la tarifa al usuario final.

El proyecto también crearía una sobre tasa en la energía para los estratos 4, 5 y 6 que asumirían las deudas pendientes de opción tarifaria por la congelación de tarifas durante la pandemia para hogares de estratos 1, 2 y 3.

Hasta el momento el proyecto no ha sido debatido en primer debate, aunque ya se realizó la primera audiencia pública.