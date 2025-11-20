En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno radica mensaje de urgencia para ley de tarifas de energía

Gobierno radica mensaje de urgencia para ley de tarifas de energía

El proyecto ha tenido oposición por parte de todos los gremios del sector de la energía que advirtieron, que no solo no resuelve los problemas actuales, sino que puede comprometer el servicio a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad