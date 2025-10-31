Más de 14 mil familias sin energía en Vélez, Santander, por deslizamiento de tierra

Una emergencia causada por las intensas lluvias mantiene sin servicio de energía eléctrica a unas 14 mil familias en la provincia de Vélez, en el sur de Santander. Un deslizamiento de tierra en la vereda La Hélida, sector de la escuela, provocó una remoción en masa que afectó la línea de 115 kilovatios que alimenta la Subestación Cimitarra, dejando sin suministro a varios municipios de la región.

La Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) reportó que desde la 1:00 a.m. de este jueves se presenta una afectación en las subestaciones de Cimitarra, Landázuri y Puerto Araujo, lo que generó cortes en amplios sectores de la provincia veleña y zonas del Magdalena Medio.

Según explicó Wilton Flórez, jefe de Gestión Operativa de ESSA, las cuadrillas técnicas trabajan con intensidad para ubicar y reparar el daño, pero las condiciones del terreno hacen que la emergencia sea de difícil acceso. “El punto exacto se encuentra en una zona inestable y con riesgo de nuevos deslizamientos, lo que impide avanzar con seguridad”, indicó.

La empresa señaló que su personal técnico evalúa alternativas para iniciar las labores de restablecimiento priorizando la seguridad de los trabajadores en campo.



Landázuri recibe energía por el circuito de Vélez, Puerto Parra y Puerto Araujo, por el circuito de Barrancabermeja y en Cimitarra, algunos barrios como Bello Horizonte, La Esperanza y La Nueva Cimitarra reciben energía de suplencia desde la estación Malena en Puerto Berrío.

La compañía estima que los trabajos de restablecimiento total podrían tardar al menos tres días, dependiendo del clima y de la estabilidad del terreno. En horas de la tarde, ESSA emitirá un comunicado con los horarios y sectores que recibirán energía alterna.

Finalmente, la Electrificadora recomendó a los habitantes de las zonas afectadas desconectar los equipos eléctricos sensibles para evitar daños ante posibles fluctuaciones en el servicio.