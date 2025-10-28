Enorme deslizamiento de tierra arrasó con viviendas en vereda de Vélez, Santander: fotos

La tranquilidad de la vereda Zarandas, en zona rural de Vélez, se vio interrumpida el pasado lunes, 27 de octubre, por un deslizamiento en masa que arrasó con varias viviendas y cultivos, dejando a su paso una huella de destrucción entre las familias campesinas.

De acuerdo con las autoridades, varias fincas se hundieron completamente tras la activación de una falla geológica, lo que provocó el colapso del terreno y la pérdida total de casas y pertenencias.

“Las familias afectadas lo han perdido todo”, confirmaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vélez, quienes lideraron las labores de rescate junto a la Defensa Civil Colombiana y la Secretaría de Planeación Municipal.

Aunque no se reportaron víctimas fatales, la magnitud del desastre ha dejado a decenas de personas sin techo, sin enseres y sin sus medios de sustento, pues muchos de los cultivos que representaban su única fuente de ingresos quedaron bajo toneladas de lodo.

Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que el evento estaría relacionado con un movimiento inusual del terreno.

“El tema de Vélez es que se presentó la activación de una falla geológica. Prácticamente, unas fincas se hundieron y la gente tuvo que salir. Estamos haciendo la verificación y se solicitará el apoyo de geólogos para determinar qué fue lo que ocurrió”, dijo.

La comunidad se encuentra ahora en albergues temporales, mientras las autoridades evalúan la estabilidad del terreno y los posibles riesgos de nuevos deslizamientos. Entre tanto, los organismos de socorro han hecho un llamado urgente a la solidaridad de los santandereanos para ayudar a las familias damnificadas.

Se están recibiendo alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas, utensilios de cocina y artículos de primera necesidad, destinados a las personas que hoy enfrentan una de las peores tragedias naturales de los últimos meses en la región.

“Cada aporte, por pequeño que parezca, hace una gran diferencia. Entre todos podemos ayudar a estas familias a levantarse nuevamente”, señalaron los bomberos, quienes permanecen en la zona acompañando a las víctimas y apoyando las labores de recuperación.