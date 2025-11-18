Contraloría dice que no están todos los recursos para subsidiar la energía y el gas para este 2025

La Contraloría General de la República advierte la grave afectación que se tendría en la sostenibilidad fiscal de los servicios energéticos, esto tras la persistencia del déficit en los recursos que son destinados para los subsidios de energía y gas en el 2025.

La institución puso sobre la mesa cifras contundentes y preocupantes. En energía eléctrica, aunque se registra una apropiación de 3,16 billones de pesos para el 2025, esta cifra solo cubre menos de la mitad de lo necesario, un 47 % de los 6,6 billones que se requieren para cumplir con los subsidios del año. A esto se suma que 2,58 billones ya han sido girados a las empresas, con una ejecución del 82 % del presupuesto disponible hasta ahora.

La entidad advirtió que aún es posible agilizar pagos por 580.000 millones, pero estos recursos siguen en trámite dentro del Ministerio de Minas. El pronunciamiento lo hizo en medio de la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento con la Procuraduría, con la participación del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Servicios Públicos, un espacio en donde se busca vigilar cómo avanzan los pagos, la apropiación presupuestal y las obligaciones financieras heredadas de la pandemia.

Persona contando billetes. Foto. Blu Radio

Pero más cifras acompañan este panorama, en el caso de los proyectos para los subsidios de gas combustible, muestran señales de alerta. Los rubros destinados para 2025 ya se ejecutaron en su totalidad, con un faltante de 750.000 millones para cubrir los subsidios en lo que queda del año.



La situación es similar en proyectos complementarios como lo son los subsidios e infraestructura del gas licuado de petróleo, que tienen una ejecución del 71 %. El programa de sustitución de leña por gas llega apenas al 17 %, a pesar de ser un beneficio para mejorar la vida de las familias rurales. Por lo que la labor queda para el Ministerio de Energía, ya que debería agilizar los pagos por 45.500 millones de pesos.

La opción tarifaria del Covid-19 también tiene una deuda acumulada que aumenta a 4,5 billones de pesos, siendo 2,6 billones de pesos de los estratos 1, 2 y 3, “aunque se propuso reconocerla como deuda de la Nación, esta medida no fue incluida en los proyectos de Ley de Financiamiento, ni en el presupuesto de 2026”, afirmó la Contraloría.

La entidad resaltó el incremento del 37,1 % que se reflejó en la inversión proyectada para 2026, sin embargo, advirtió “que la cifra sigue siendo insuficiente frente a los requerimientos reales del sector. Por eso, considera necesario garantizar una planeación presupuestal suficiente y oportuna para cubrir los subsidios energéticos”.

Frente a este escenario, la Contraloría anunció el desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real, en alianza con la DIARI para analizar el flujo de los pagos y el uso de los recursos que son asignados para los subsidios de estos servicios.