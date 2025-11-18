En vivo
Economía / Contraloría dice que no están todos los recursos para subsidiar la energía y el gas para este 2025

Contraloría dice que no están todos los recursos para subsidiar la energía y el gas para este 2025

La apropiación inicial para subsidios de energía fue de 3,16 billones, una cifra que cubre solo el 47 % de los recursos necesarios. Para el sector del gas, persiste un faltante de 750.000 millones para garantizar los subsidios en el resto del año.

