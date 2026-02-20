En vivo
Blu Radio  / Salud  / El viacrucis de mujer que necesita urgentemente cambiar su marcapasos: Nueva EPS no responde

El viacrucis de mujer que necesita urgentemente cambiar su marcapasos: Nueva EPS no responde

Pese a que un juez falló a favor de la paciente mediante una acción de tutela, y a que se han interpuesto dos incidentes de desacato por incumplimiento, la Nueva EPS no ha autorizado el traslado ni el suministro del dispositivo necesario para la intervención.

