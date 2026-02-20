Ni la moto ni el carro: este vehículo es el nuevo sustento de más de 150.000 familias y crece 51 %

En calles terciarias, plazas de mercado y centros de acopio regionales hay un vehículo que gana protagonismo en Colombia. No es el carro tradicional ni la motocicleta convencional. Se trata del motocarro, una categoría que en 2025 alcanzó su mayor registro histórico y hoy se consolida como herramienta productiva clave en municipios intermedios y zonas rurales.

De acuerdo con cifras de la ANDI, a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas, durante 2025 se comercializaron 24.370 motocarros nuevos en el país, lo que representó un crecimiento del 51,33 % frente a 2024. Si se compara con 2015, el aumento acumulado alcanza el 220 %.

Actualmente, el parque de motocarros ronda las 150.000 unidades, equivalentes a cerca del 0,8 % del parque automotor nacional.



¿Por qué el motocarro crece más que la moto y el carro?

El crecimiento sostenido de esta categoría está vinculado a su función como vehículo de trabajo. Más del 90 % de los motocarros comercializados en 2025 fueron ensamblados en Colombia, lo que también genera encadenamientos industriales y empleo directo.

Según Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, cada motocarro representa una fuente de ingresos diarios para miles de familias. No se trata de un vehículo de uso particular, sino de un activo productivo utilizado para transporte de mercancías, acarreos, entregas y movilización de personas en trayectos cortos.



Las proyecciones del gremio indican que, si se mantiene la tendencia de doble dígito, en 2026 los motocarros podrían representar cerca del 10 % de los nuevos vehículos de trabajo que ingresen al mercado colombiano.

Motocarros Foto: ANDI

¿Cuál es el uso principal de los motocarros en Colombia?

Las cifras muestran que el 70 % de los registros en 2025 correspondieron a motocarros de carga, con 16.887 unidades matriculadas. Los 7.222 restantes fueron de pasajeros.

Este comportamiento evidencia que su principal función está relacionada con la logística local y la llamada “última milla”. Ferreterías, tiendas de barrio, talleres, emprendimientos familiares y pequeños negocios los utilizan para abastecimiento y distribución de corta distancia.

En municipios donde el transporte público formal es limitado o inexistente, también cumplen un rol en la movilidad de personas, conectando veredas con cabeceras municipales y facilitando el acceso a servicios como salud, educación y comercio.

Motocarro de carga Foto: ANDI

¿En qué regiones se venden más motocarros?

El comportamiento regional muestra mayor dinamismo fuera de las grandes capitales. En 2025, los departamentos con más registros fueron:



Antioquia: 4.108 unidades (16,86 %) Guaviare: 2.000 unidades (8,21 %) Cesar: 1.608 unidades (6,60 %) Cundinamarca: 1.585 unidades (6,50 %) Valle del Cauca: 1.440 unidades (5,91 %) Atlántico: 1.367 unidades (5,61 %) Bolívar: 1.159 unidades (4,76 %) Huila: 1.093 unidades (4,49 %) Chocó: 1.072 unidades (4,40 %) Santander: 1.002 unidades (4,11 %)

En algunas zonas rurales y municipios pequeños, estos vehículos pueden representar hasta el 10 % del flujo vehicular local.

Además de su aporte al transporte de carga, el motocarro actúa como articulador económico en regiones apartadas. Su bajo costo operativo y su capacidad de adaptarse a infraestructuras complejas lo han convertido en una herramienta frecuente para micro y pequeñas empresas.