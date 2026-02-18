Ni China ni EEUU: este es el primer país que prácticamente ya vende solo carros eléctricos

Mientras China domina el mercado mundial en volumen y Estados Unidos sigue siendo uno de los principales actores de la industria, el país que más ha avanzado en la transición hacia la movilidad eléctrica no es ninguno de los dos.

Según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía, el liderazgo en participación de ventas lo tiene Noruega, donde los carros eléctricos ya representan el 97 % de los autos nuevos vendidos.

La cifra corresponde a 2025 y refleja un escenario casi total: prácticamente todos los carros nuevos comercializados en el país nórdico funcionan con baterías.

Este resultado no es producto de un crecimiento repentino. Hace apenas seis años, la participación de los eléctricos rondaba el 56 %. Desde entonces, la adopción se aceleró hasta rozar la totalidad del mercado.



Para incentivar su adopción, los carros eléctricos tiene ventajas sobre diésel y gasolina, como menos impuestos Foto: AFP

¿Cómo logró Noruega vender casi solo carros eléctricos?

El informe atribuye este avance a una combinación de factores estructurales. Entre ellos, destacan los incentivos gubernamentales, los beneficios fiscales y el desarrollo de infraestructura de carga a nivel nacional.

Las exenciones tributarias y las políticas públicas favorables redujeron la brecha de precio frente a los modelos de combustión, mientras que la expansión de estaciones de carga facilitó el uso cotidiano del vehículo eléctrico. En conjunto, estas condiciones generaron un entorno propicio para que los consumidores migraran masivamente hacia esta tecnología.



¿Qué países lideran la adopción de autos eléctricos?

En el segundo lugar aparece Nepal, con una participación del 73 % en ventas de vehículos eléctricos frente al total de automóviles nuevos. El avance es notable si se compara con 2019, cuando apenas alcanzaba el 8 %.



Noruega (97 %) Nepal (73 %) Dinamarca (69 %) Suecia (61 %) Islandia (57 %) Finlandia (56 %)

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Por qué China no lidera el ranking si vende más eléctricos?

Aunque China aparece con una cuota del 53 %, inferior a la de varios países europeos, lidera ampliamente en términos absolutos.

En 2025, China vendió 34 millones de carros eléctricos, lo que lo convierte en el mayor mercado mundial por volumen y en uno de los que más rápidamente incrementa su participación.

El informe destaca que, pese a no encabezar el ranking porcentual, el peso de China en la industria global es determinante por la magnitud de sus ventas.



¿Qué otros países muestran alta adopción de eléctricos?

El listado también incluye los siguientes mercados con niveles relevantes de penetración:



Bélgica (43 %)

Portugal (37 %)

Irlanda (34 %)

Luxemburgo (34 %)

Suiza (33 %)

Reino Unido (33 %)

Austria (31%)

Israel (31 %)

Alemania (29 %)

Francia (25 %)

Tailandia (21 %)

España (19 %)

Letonia (19 %)