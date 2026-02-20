En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Jennifer Pedraza radicó moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

Jennifer Pedraza radicó moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

Ya son 12 los congresistas que han firmado el documento en apoyo a Pedraza. Faltan ocho firmas más para que la solicitud sea presentada formalmente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad