Jennifer Pedraza radicó moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó en la noche de ayer, 19 de febrero, una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Cámara de Representantes. Para que la solicitud sea presentada formalmente se requieren 20 firmas de otros congresistas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 de ellos, encabezados por Pedraza.

Entre los firmantes se encuentran los congresistas Julia Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Katherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Losada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Óscar Rodrigo Campo. Además, la iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano, pues en menos de 12 horas se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de la moción de censura.

En el documento, firmado por Pedraza, se solicita la citación a debate del ministro Jaramillo, al considerar que existen “circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio” y fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud, particularmente en la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los argumentos que presenta la congresista son cuatro y se basan en la exposición de hechos que, según el documento, podrían demostrar responsabilidades políticas del ministro. En primer lugar, se señala el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios. De acuerdo con la proposición, este comportamiento, advertido por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falla estructural del sistema y refleja deficiencias en el ejercicio de las funciones de dirección del Ministerio.



En segundo lugar, se menciona la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con interrupciones de tratamientos, represamiento en la dispensación y demoras reiteradas en la asignación de citas médicas en distintos territorios del país. De acuerdo con el texto, estas situaciones vulneran los principios de disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.

Otro de los hechos que sustentan la moción apunta a deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud, en un contexto de dificultades financieras de varias entidades, problemas en el flujo de recursos y ausencia de medidas estructurales acordes con la magnitud de la crisis. Para los firmantes, esta situación compromete la responsabilidad política del ministro.

Finalmente, el documento incluye cuestionamientos a manifestaciones públicas del ministro frente a casos de pacientes afectados por barreras en el acceso a los servicios. Entre ellos, se refieren a las declaraciones relacionadas con el caso del menor Kevin Acosta, que, según el documento, han sido percibidas por familiares y organizaciones de pacientes como revictimizantes o carentes de empatía.

Al respecto, la representante que lidera la solicitud fue enfática. “Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que ‘los ricos también lloran’. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, señaló Pedraza.

Una vez se completen las 20 firmas en la carta y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria.