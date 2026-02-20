En vivo
Vuelve el agua amarilla a Bogotá: mantenimiento afectaría el norte de la ciudad y dos municipios

Vuelve el agua amarilla a Bogotá: mantenimiento afectaría el norte de la ciudad y dos municipios

El Acueducto advirtió que llevará a cabo trabajos de mantenimiento de un mes en la Planta de Tratamiento Tibitoc, lo que causaría un cambio en la coloración del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.

agua amarilla en bogotá.jpg
Prepárese para la llegada del agua amarilla en Bogotá.
Foto: tomada de X, Acueducto, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

