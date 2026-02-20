Vuelve el agua amarilla a Bogotá: mantenimiento afectaría el norte de la ciudad y dos municipios

En algunas oportunidades ha ocurrido que las personas abren la llave y sale el agua amarilla, esto puede ocurrir por varias cosas como: el desprendimiento de sedimentos de hierro y magnesio acumulados en las tuberías que distribuyen el agua por cambios en la velocidad o presión del flujo, trabajos de mantenimiento o bajos niveles del agua.

Lo anterior, lo válida el la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al indicar que “el cambio de velocidad del agua en las tuberías generan el desprendimiento de partículas propias del tratamiento, lo que hace que el agua llegue con color, pero sin afectar la potabilidad de la misma”.

Frente a esto, la compañía advirtió que dentro de poco llevará a cabo trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento Tibitoc, por lo cual, podría ocurrir un cambio de color del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.



¿Qué sectores resultarían afectados por el agua amarilla?

Según el Acueducto, el "agua amarilla" podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.

Las labores de mantenimiento se desarrollarán durante una mes, entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo.



Para mitigar este fenómeno, la empresa manifestó que dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías. “Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.



Recomendaciones para los usuarios

De igual forma, la compañía indicó una serie de recomendaciones a los usuarios, para que las ejecuten en sus casas de ser necesario:

