La factura del agua en Bogotá tendrá un cambio temporal para usuarios de tres localidades

El servicio de agua en Bogotá es suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), la cual expide una factura de manera bimestral (cada dos meses), con ciclos de lectura que varían entre 58 a 62 días.

Aunque el consumo se lee cada dos meses, la factura muestra el consumo y los costos correspondientes a cada mes dentro de ese periodo. En este sentido, la compañía hace poco anunció que habrá un cambio temporal para algunos usuarios en tres localidades de la ciudad.

Factura del agua en Bogotá tendrá un cambio temporal

De acuerdo con el Acueducto, en los próximos días algunos usuarios recibirán la factura de agua correspondiente a un periodo menor a los dos meses, en lugar del ciclo habitual.

Esta situación no se debe a errores, sino a un proceso interno para mejorar y agilizar la lectura de medidores y la atención a la ciudadanía. Acueducto de Bogotá

Este proceso se conoce como armonización del ciclo de facturación, explicó la empresa. Además, el valor correspondiente al periodo no facturado será incluido en la siguiente factura, la cual “mostrará únicamente el consumo real del servicio y sin generar cobros adicionales”.



Fcatura del agua en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Cambio será temporal para algunos usuarios de estas localidades

La EAAB indicó que la armonización de ciclos solo se aplicará a algunos usuarios de las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén; no obstante, este proceso no representa ninguna modificación en el valor de la tarifa vigente del recibo del agua.

Según la compañía, el objetivo de la armonización de los ciclos de facturación “permitirá realizar lecturas de medidores con mayor oportunidad… Se trata de un ajuste técnico que se traduce en un servicio más eficiente y oportuno para la ciudad”, señaló la directora de apoyo comercial de la EAAB, Yahaira Diaz Quesada.



Usuarios serán informados del cambio con anterioridad

El Acueducto explicó que la ciudad está dividida por ciclos de facturación que son porciones geográficas y “fueron identificados algunos ciclos que abarcan zonas geográficas muy amplias que no están armonizadas con los distritos hidráulicos que suministran el agua”.

Publicidad

Esta situación dificulta llevar a cabo las lecturas oportunas de los medidores y “limita la agilidad en las revisiones internas y en la atención de requerimientos ciudadanos”.

Por tal motivo, el cambio mencionado será informado con anterioridad y por escrito a los usuarios indicando que el consumo no facturado se reflejará en la siguiente factura.