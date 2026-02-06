En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá prorroga contratos de basuras por dos años e incorpora 35 nuevos camiones compactadores

Bogotá prorroga contratos de basuras por dos años e incorpora 35 nuevos camiones compactadores

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunició que ya fiermanon las prórrogas con los cicno operadores de basuras de la ciudad por dos años más. Según el mandatario, habrá mejoras en el servicio como la llegada de nuevas máquinas recolectoras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad