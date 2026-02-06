Bogotá prorroga contratos de basuras por dos años e incorpora 35 nuevos camiones compactadores

Para mitigar la situación y el problema de basuras en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que fue prorrogado por dos años el contrato con las cinco empresas que operan en la ciudad.

Ante esto, el mandatario local aseguró que con esta firma también viene la innovación, puesto que aseguró que a Bogotá llegarán 35 camiones compactadores para fortalecer la recolección de residuos y así mismo monitorear los puntos críticos en la capital.

“Eso en el marco de la orden que dio la Corte Constitucional, también las decisiones de la CRA, que garantizan que le vamos a dar continuidad al manejo de las basuras en Bogotá por los próximos dos años, básicamente. Fortalecimos también las capacidades de seguimiento, de monitoreo, y de esa forma tendremos una interventoría más fuerte”, confirmó el alcalde.

Foto: UAESP.

Y es que la firma se da después de que la Comisión de Regulación de Agua Potables y Saneamiento (CRA) le diera el aval a Bogotá para la prórroga de contratos hasta noviembre del 2027 a estas cinco empresas, que también incluye la extensión del modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).



Esto además responde al concepto de la Corte Constitucional en el que advertía el vencimiento de los contratos, por lo que se ponía en riesgo la prestación del servicio en la capital.