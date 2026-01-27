Galán pide al Gobierno saldar deudas de EPS intervenidas y avanzar en acuerdos por la red pública

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que es necesario fortalecer la red pública de salud y advirtió que, en el caso de la capital del país, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud no están contratando con la red pública distrital y, además, mantienen deudas que ascienden a cerca de 300.000 millones de pesos. Ante esta situación, solicitó al Gobierno Nacional que se salden los recursos pendientes para garantizar la prestación de los servicios de salud en la ciudad.

Galán señaló que la falta de contratación y el incumplimiento en los pagos afectan la operación de los hospitales públicos de Bogotá, que dependen en gran parte de los giros provenientes del sistema de aseguramiento. En ese contexto, reiteró la necesidad de que el Gobierno adopte medidas que permitan regularizar las obligaciones financieras de las EPS intervenidas con la red hospitalaria.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

El mandatario distrital reconoció que existen diferencias con el presidente de la República en distintos temas y que estas se mantienen, pero subrayó que, en medio de esas diferencias, la responsabilidad institucional es llegar a acuerdos. “La responsabilidad es llegar a acuerdos”, expresó al referirse a la relación entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

En ese marco, Galán informó que con el Gobierno Nacional se alcanzaron tres acuerdos, entre ellos la firma de un convenio para la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Según explicó, este acuerdo busca avanzar en la recuperación de ese complejo hospitalario como parte del fortalecimiento de la red pública de salud en la ciudad.



Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: X @CarlosFGalan

El alcalde indicó que el mensaje enviado al Gobierno Nacional es que las decisiones relacionadas con la salud deben priorizar a Bogotá y a su red pública hospitalaria, en un contexto en el que se requiere coordinación entre las autoridades nacionales y distritales para garantizar la atención a los usuarios del sistema de salud.

Ante esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que se sentará a dialogar con el secretario de Salud de Bogotá y con el alcalde Carlos Fernando Galán. Señaló que, tras las intervenciones, los dueños de algunos hospitales se desentienden de su responsabilidad, por lo que recalcó que el objetivo del Gobierno es garantizar que ningún hospital público cierre sus puertas.