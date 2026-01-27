En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desarticulan en Bucaramanga a la banda Los Informales, dedicada al hurto de motocicletas

Desarticulan en Bucaramanga a la banda Los Informales, dedicada al hurto de motocicletas

La estructura criminal operaba principalmente en los alrededores de la Universidad Industrial de Santander y estaría vinculada al hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado.

