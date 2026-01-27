Desarticulan en Bucaramanga a la banda Los Informales, dedicada al hurto de motocicletas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la identificación y desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los Informales, señalado de dedicarse al hurto de motocicletas en la ciudad bonita.

De acuerdo con las autoridades, tras un proceso investigativo adelantado de manera articulada, se materializaron tres capturas por orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado. Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado 12 de Control de Garantías de Bucaramanga.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los capturados fueron identificados con los alias de ‘Tista’, ‘La Mona’ y ‘El Vigilante’, quienes actuaban de manera coordinada para seleccionar las motocicletas que posteriormente eran hurtadas, luego de que sus propietarios las dejaban bajo su supuesto cuidado.

Según las investigaciones, esta estructura criminal operaba principalmente en los alrededores de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde cometía el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado.



Uno de los detenidos ejercía como vigilante informal y aprovechaba la confianza de los jóvenes que ingresaban a la Universidad y quienes dejaban sus motocicletas bajo su cuidado.

Posteriormente, informaba a los demás integrantes de la banda el momento exacto en que los vehículos quedaban estacionados en la vía pública, facilitando así su hurto.

Las autoridades indicaron que los capturados registran múltiples anotaciones judiciales en el sistema SPOA por delitos como hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, violencia intrafamiliar, fuga de presos, receptación y lesiones personales, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

El general hizo un llamado especial a los jóvenes para no dejar sus vehículos mal parqueados en la vía pública y optar por utilizar parqueaderos formales, con el fin de reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.