Gobierno no giró recursos para pagarle a 29.000 docentes de Bogotá el salario de enero: Alcaldía

La Alcaldía de Bogotá denunció que, por primera vez en 20 años, no podrá pagar a tiempo y de manera completa la nómina de los docentes del régimen público todo porque el Gobierno no giró los recursos correspondientes.

La secretaria de Educación Distrital, Isabel Segovia, señaló que el Ministerio de Educación no transfirió a tiempo los recursos del Sistema General de Participaciones que son necesarios para cubrir el salario de enero de miles de maestros.

Normalmente, esos giros se hacen entre los días 20 y 21 de cada mes, lo que le permite al Distrito pagar la nómina tres días hábiles antes de fin de mes. Sin embargo, según la alcaldía, durante 2025 comenzaron a presentarse retrasos: en julio el giro se hizo el día 22 y en agosto hasta el 26.

Por ello, el 16 de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación envió un oficio formal a los ministerios de Educación y Hacienda advirtiendo el incumplimiento que ponía en riesgo el pago oportuno de 29.000 docentes y cerca de 1.600 funcionarios administrativos.



Sin embargo, el monto esperado de 200.000 millones no llegó antes de las 3:00 de la tarde de este martes, 27 de enero, y por ello el jueves, 28 de enero, solo podrán pagar el salario de los maestros que se financian con recursos propios del Distrito, que son aproximadamente 4.000.

Segovia aseguró que esto va en contra de los derechos laborales de los profesores e insistió a los ministerios a que giren el recurso para poder ponerse al día con los maestros.