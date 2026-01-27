En vivo
Gobierno no giró recursos para pagarle a 29.000 docentes de Bogotá el salario de enero: Alcaldía

Gobierno no giró recursos para pagarle a 29.000 docentes de Bogotá el salario de enero: Alcaldía

El monto esperado de 200.000 millones no llegó antes de las 3:00 de la tarde de este martes, 27 de enero.

