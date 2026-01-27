Con el inicio del Corredor Verde de la Séptima, Galán confirma si cambiará pico y placa en Bogotá

El avance simultáneo de varias obras viales en Bogotá volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre posibles cambios en las restricciones a la circulación de vehículos particulares, como el tema del pico y placa que ha sido motivo de conversación en los últimos días por el tema de los carros híbridos.

En ese sentido, el alcalde Carlos Fernando Galán aclaró en Mañanas Blu, con Néstor Morales, si habrá modificaciones en el pico y placa, ahora más con el inicio de la construcción del Corredor Verde de la carrera Séptima.



¿Habrá cambios en el pico y placa durante las obras?

Ante la preocupación por el impacto de nuevas obras sobre la movilidad, Galán fue consultado directamente sobre la posibilidad de endurecer las restricciones vehiculares. Al respecto, señaló que no está contemplado ampliar ni modificar el pico y placa mientras se desarrollan los trabajos en la Séptima.

El alcalde indicó que la única alternativa sería ampliar la restricción, pero aclaró que esa opción no está sobre la mesa debido a la situación actual de la ciudad y a las condiciones de movilidad que ya enfrentan los ciudadanos.

"El único camino sería ampliarlo y eso es imposible en este momento también la ciudadanía con razón está desesperada. Entonces decir que vamos a ampliar las restricciones vehiculares ahorita no se puede", puntualizó el mandatario.



Según lo afirmado por Galán, la medida continuará aplicándose en las mismas condiciones actuales, incluso durante la etapa de construcción del Corredor Verde.

La administración distrital, dijo, es consciente de la congestión que generan las obras en curso y no considera viable imponer nuevas restricciones en este momento.

Pico y placa Bogotá Foto: AFP

¿Cuándo comienzan las obras del Corredor Verde de la Séptima?

Durante una entrevista en Mañanas Blu, el mandatario confirmó que el proyecto entrará en fase de construcción a partir de febrero de 2026, luego de haber superado la etapa de preconstrucción.

Galán explicó que el contrato del corredor fue adjudicado en 2023 y que la actual administración debía avanzar hacia su ejecución. Según indicó, el proyecto se desarrollará por tramos para facilitar su implementación.

Corredor Verde IDU

Tramos del Corredor Verde de la carrera Séptima

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, la obra se dividirá en tres segmentos:



De la calle 99 a la calle 127

De la calle 127 a la calle 183

De la calle 183 a la calle 200

El primer tramo iniciará obras en febrero de 2026, mientras que el segundo comenzará en marzo del mismo año.