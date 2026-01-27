En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Con el inicio del Corredor Verde de la Séptima, Galán confirma si cambiará pico y placa en Bogotá

Con el inicio del Corredor Verde de la Séptima, Galán confirma si cambiará pico y placa en Bogotá

El alcalde Galán indicó que la única alternativa sería ampliar la restricción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad