Registraduría aparta a funcionaria que salía en video junto a Uribe con chaleco de la entidad

La Registraduría decidió apartar del cargo a una funcionaria de la entidad que publicó unos videos en sus redes sociales juntos al expresidente Álvaro Uribe, las grabaciones se hicieron en la sede de la entidad y la funcionaria portaba el chaleco del organismo.

“Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos”, dice el comunicado de la Registraduría.

Justamente el vídeo fue publicado por el presidente Gustavo Petro quien hizo referencia al expresidente Álvaro Uribe y a la senadora Paloma Valencia. Es importante recordar que Valencia se inscribió este viernes como candidata a la Presidencia.

“Disciplinario de la entidad, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes. De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos político”, dice la Registraduría.

