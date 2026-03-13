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Registraduría aparta a funcionaria que salía en video junto a Uribe con chaleco de la entidad

El video ya lo tiene a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad para adelantar las investigaciones correspondientes.

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