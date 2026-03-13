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¿Participación en política? Petro lanza ataques contra Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

En los numerosos mensajes emitidos por el presidente se encuentran ataques al parecer dirigidos al candidato vicepresidencial de La Gran Consulta, al que califica como el “menos derechoso de la manada”.

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