¿Participación en política? Petro lanza ataques contra Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

A pesar de que el presidente Gustavo Petro se encuentra constitucionalmente impedido para intervenir en el proceso electoral y participar en las controversias políticas y partidistas (artículo 127 de la Constitución Política), el primer mandatario ha dedicado buena parte de sus mensajes en la mañana de este viernes en su cuenta de X para atacar a la candidata de La Gran Consulta, Paloma Valencia, y su fórmula, Juan Daniel Oviedo.

El primer post lo hizo criticando la iniciativa de Valencia de llegar a acuerdos con Oviedo especialmente en las líneas rojas planteadas por el exdirector del Dane frente a temas como la JEP y la implementación del Acuerdo de Paz.

“Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo Gobierno suena a engaño. Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto. Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al Gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”, se puede leer en uno de los trinos.

Hacer acuerdos con quién piensa distinto es algo que llevó como eje de mi vida política y personal.



Pero nos se debe faltar a ese principio.



Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño. Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes… https://t.co/HyT38nu7CH — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2026

El primer mandatario también criticó la entrega del coaval a Valencia y Oviedo por parte del Partido Nuevo Liberalismo y su director, el exprecandidato Juan Manuel Galán, incluso trayendo a colación al inmolado excandidato presidencial Luis Carlos Galán: “Con permiso de la historia, pero y dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía., y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas”.



Con permiso de la historia, pero y dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía., y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera?



La bandera roja no sirve solo para pasarelas. https://t.co/y52OwJ6kRy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

Pero tal vez el mensaje más criticado fueron dirigidos al parecer en contra de Juan Daniel Oviedo, al que calificó como el “menos derechoso de la manada” y hasta haciendo símiles que podrían rayar en la homofobia: “Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro. Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

En otro de los trinos se puede leer: “Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia. No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte así se disfrace de todos los colores”.