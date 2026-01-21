Alcalde Carlos Fernando Galán dice si pondrá pico y placa a carros híbridos

En medio de la controversia por una posible eliminación de la exención del pico y placa para los vehículos híbridos no enchufables en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió directamente al tema en entrevista con Mañanas Blu y explicó qué está definido actualmente en el marco legal de la ciudad.

El pronunciamiento se dio luego de que circularan versiones que señalaban que la Alcaldía estaría evaluando aplicar la restricción a este tipo de vehículos.



¿Bogotá pondrá pico y placa a los híbridos no enchufables?

El alcalde fue enfático al señalar que no está contemplado aplicar pico y placa a los carros híbridos mientras se mantenga vigente lo aprobado en el Plan de Desarrollo Distrital.

Pico y placa Bogotá Fotomontaje: Blu Radio.

Galán explicó que la exención quedó definida hasta el año 2027, tras la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Concejo de Bogotá.

“Eso quedó aprobado por el Concejo. Esa excepción se mantiene hasta tanto el Concejo no lo cambie”, afirmó el alcalde.



En ese sentido, aclaró que no se está considerando imponer la restricción en el corto plazo, ya que la norma vigente impide hacerlo.



¿Pondrán pico y placa en algún futuro para híbridos?

Aunque descartó cambios inmediatos, el mandatario reconoció que existe una discusión pendiente sobre la clasificación de los vehículos híbridos en Colombia.

“Hay vehículos que se consideran híbridos y no deberían”, puntualizó el mandatario.

Galán señaló que en la legislación actual existen modelos que son considerados híbridos, pero que no necesariamente generan una reducción real de emisiones, mientras que otros sí cumplen con ese objetivo.

Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

Publicidad

“Hay diferentes tipos de híbridos en la legislación. Hay vehículos que se consideran híbridos que realmente no deberían considerarse, y otros que sí reducen las emisiones”, explicó.

No obstante, aclaró que esa discusión no le corresponde únicamente a Bogotá, sino que debe darse primero a nivel nacional.

En otras palabras, el alcalde indicó que, de llegarse a revisar el beneficio, tendría que hacerse dentro de un debate más amplio sobre movilidad sostenible y reducción de emisiones, y siempre respetando el marco legal vigente.

Publicidad

“Yo sí creo que deberíamos tener beneficios para aquellos que reducen las emisiones, efectivamente”, señaló.

Sin embargo, reiteró que cualquier modificación dependería de una decisión del Concejo de Bogotá, no de una determinación unilateral de la Alcaldía.

Galán concluyó que, pese a las dudas sobre algunos “híbridos tramposos”, la regla actual se mantiene sin cambios.

“Por ahora se mantiene lo que aprobó el Concejo de Bogotá”, puntualizó.