En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / ¿Pico y placa a carros híbridos no enchufables? Andemos aclara por qué no es buena idea

¿Pico y placa a carros híbridos no enchufables? Andemos aclara por qué no es buena idea

Según Rodrigo Ángel, colocar pico y placa a híbridos no sería conveniente ni desde el punto de vista ambiental ni desde el mercado automotor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad