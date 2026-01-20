¿Pico y placa a carros híbridos no enchufables? Andemos aclara por qué no es buena idea

La posibilidad de que Bogotá elimine la exoneración del pico y placa para los vehículos híbridos no enchufables ha generado inquietud entre miles de propietarios que optaron por esta tecnología en los últimos años.

Ante el debate, Rodrigo Ángel, director técnico de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), explicó en Mañanas Blu por qué una medida de este tipo no sería conveniente ni desde el punto de vista ambiental ni desde el mercado automotor.

Diferencia entre un híbrido enchufable y uno no enchufable

Ángel comenzó aclarando una confusión frecuente entre los usuarios y las autoridades: no todos los híbridos funcionan de la misma manera.



¿Qué es un vehículo híbrido enchufable?

Según el director técnico de Andemos, un híbrido enchufable es aquel que puede recargarse directamente desde la red eléctrica, utilizando la misma infraestructura de los vehículos eléctricos.

Esto le permite recorrer mayores distancias en modo 100 % eléctrico, dependiendo de la capacidad de su batería.



Hay personas que prefieren los híbridos enchufables porque entregan más autonomía.

¿Cómo funciona un híbrido no enchufable?

En contraste, los híbridos no enchufables no se conectan a la red eléctrica. Sus baterías se recargan automáticamente durante la conducción, gracias al frenado regenerativo y al apoyo del motor de combustión.

No obstante, Ángel aclaró que estos vehículos sí pueden circular en modo eléctrico en determinadas condiciones, como a bajas velocidades o en trayectos cortos, aunque por menos tiempo que un enchufable.



¿Los híbridos no enchufables contaminan más?

Uno de los argumentos que se ha planteado para evaluar el pico y placa a esta tecnología es su nivel de emisiones. Sin embargo, Ángel señaló que la contaminación depende en gran medida del uso que le dé el conductor al vehículo.

Publicidad

De acuerdo con el vocero de Andemos, un híbrido enchufable puede resultar más contaminante que uno no enchufable si el propietario no lo recarga regularmente y lo utiliza casi siempre con el motor de combustión.

“Todo depende de si el usuario realmente aprovecha la autonomía eléctrica del vehículo enchufable”, explicó.

En ese sentido, castigar a una tecnología por su clasificación, sin evaluar su uso real, podría generar decisiones regulatorias poco efectivas.

Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

Publicidad

¿Cómo está el mercado de híbridos y eléctricos en Colombia?

Durante la entrevista, Ángel también se refirió al crecimiento sostenido de estas tecnologías en el país, impulsado no solo por el beneficio del pico y placa, sino por los menores costos de operación.

Según cifras compartidas por Andemos:



En total, 87.600 vehículos eléctricos e híbridos se comercializaron en el último año, un crecimiento cercano al 70 %.

Los vehículos eléctricos alcanzaron 19.910 unidades, con un aumento del 116 %.

Los híbridos no enchufables registraron 62.900 unidades, creciendo un 54,2 %.

Los híbridos enchufables sumaron 4.867 unidades, con un aumento del 154 %.

Ángel destacó que este cambio tecnológico también está ayudando a renovar un parque automotor envejecido, cuya edad promedio ronda los 19 años.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Qué pasaría con el valor de los carros si se les aplica pico y placa?

Uno de los mayores temores de los propietarios es la devaluación de sus vehículos si se elimina la exoneración.

Ángel reconoció que la pérdida de valor podría ser significativa, aunque aclaró que es imposible cuantificarla sin que la medida exista.

“No deseamos que eso suceda, pero sería una decisión que podría afectar sensiblemente al mercado”, afirmó.

También hizo una precisión técnica clave sobre modelos como los híbridos de rango extendido, señalando que no se trata de un híbrido convencional, sino de un eléctrico de rango extendido, ya que el motor de combustión solo genera energía y no impulsa directamente el vehículo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: