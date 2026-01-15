Estos carros Ford, Toyota, y más mueren en 2026: hay uno muy querido por los colombianos

Este 2026 varias marcas de carros retiran de modelos que durante años definieron segmentos como los compactos, deportivos y SUV, en una decisión que responde a ajustes estratégicos, endurecimiento de normativas y la electrificación en general.

Entre los vehículos que dejan de producirse figuran deportivos de culto, SUV de diseño específico y uno de los compactos más populares entre los colombianos: el Ford Focus.



Ford Focus

El Ford Focus, uno de los compactos más influyentes de su generación, pone fin a su producción como parte de un cambio de dirección de la marca. La planta de Saarlouis, en Alemania, donde se fabricaba el Focus, cerrará sus operaciones, lo que sella la desaparición del modelo.

Fue un referente por equilibrar confort, dinamismo y eficiencia. Estuvo disponible en versiones de cinco puertas y familiar, con motores de gasolina y diésel, y destacó por variantes de alto rendimiento como el Focus ST con 280 caballos de potencia.

La decisión de Ford de dejar atrás el segmento de los compactos tradicionales en Europa, para concentrarse en SUV y modelos eléctricos, implica que el Focus no contará con un sucesor directo.



Alpine A110

El Alpine A110 se retira como uno de los deportivos más puros de la última década. Concebido como un coupé compacto, ligero y centrado en el placer de conducción, el A110 se destacó por su estructura de aluminio, un peso inferior a 1.100 kilogramos y un motor 1.8 turbo de origen Renault con potencias entre 252 y 300 CV.



Su desaparición representa la salida de un vehículo poco convencional en un mercado donde los deportivos son cada vez más grandes.

Honda Civic Type R

El Honda Civic Type R, con motor 2.0 turbo de 329 CV, tracción delantera y cambio manual, también llega al final de su ciclo. Fue considerado uno de los hot hatch más atractivos por su rendimiento y sensaciones de conducción puras.

Sin embargo, las nuevas regulaciones y la electrificación de la gama de Honda en regiones como Europa impidieron su continuidad con motor térmico.

Porsche 718 Cayman y Boxster

Los Porsche 718 Cayman y Boxster, pilares del acceso a los deportivos de la marca alemana, terminan su etapa como modelos de motor de combustión.

Durante años representaron deportivos compactos con motor central, disponibles en variantes desde cuatro cilindros turbo hasta versiones GT4 y Spyder con bloque atmosférico.

Porsche anunció que la próxima generación será completamente eléctrica, lo que marca un cambio radical en su concepción deportiva.

Toyota GR Supra

El Toyota GR Supra, desarrollado en colaboración con BMW y conocido por su motor de seis cilindros turbo, también se despide sin reemplazo directo.

Con potencias de hasta 340 CV en la versión estándar y 404 CV en ediciones especiales, su salida pone punto final a uno de los grandes coupés deportivos japoneses modernos, mientras Toyota concentra su oferta deportiva en otros modelos como el GR Yaris y el GR86.

BMW X4

Pionero del segmento SUV Coupé de lujo, será retirado sin sustituto directo. El crecimiento en tamaño del BMW X2 y la próxima llegada de SUV eléctricos basados en la plataforma conocida como Neue Klasse llevaron a BMW a simplificar su oferta.

Volkswagen Touareg

El Volkswagen Touareg, uno de los SUV más grandes y tecnológicos de la marca, también concluye su ciclo con motores térmicos.

El fabricante alemán enfoca sus esfuerzos en SUV eléctricos de gran tamaño, dejando al Touareg actual como la última generación de este modelo con motor de combustión interna.

Mercedes-Benz GLC Coupé y GLE Coupé

Mercedes-Benz retirará las versiones GLC Coupé y GLE Coupé, que fueron concebidas como SUV de estética deportiva, y formarán parte de la transición hacia la familia EQ, donde la marca reubica conceptos similares bajo plataformas eléctricas.

