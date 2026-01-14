Europa reveló cuál es el Carro del Año en 2026: alemán, potente, de lujo y eléctrico

El sector automotor europeo ya tiene definido cuál será el modelo que marcará el rumbo del mercado en 2026. En Bruselas se dieron a conocer los resultados del premio The Car Of The Year, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria, otorgado por un jurado compuesto por 59 periodistas especializados de distintos países de Europa.

La votación dejó en evidencia diferencias claras entre regiones del continente, con criterios distintos entre los países del norte y del sur. Aun así, el conteo final permitió establecer un ganador con una ventaja amplia frente a sus competidores directos, según los datos oficiales del certamen.



¿Cuál es el Carro del Año en Europa 2026?

Tras el escrutinio final, el Mercedes-Benz CLA fue proclamado Carro del Año en Europa 2026, alcanzando 320 puntos, con cerca de 100 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Skoda Elroq. La información fue confirmada por la organización de The Car Of The Year tras el cierre oficial de la votación.

Mercedes-Benz CLA

El modelo alemán partía como uno de los principales favoritos al tratarse de una propuesta completamente nueva dentro de la estrategia de electrificación de la marca.

Según se explicó durante el proceso, el CLA no es una simple actualización, sino el primer exponente de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de Mercedes-Benz.



¿Dónde es fabricado el nuevo CLA?

El Mercedes-Benz CLA es producido íntegramente en Alemania y fue desarrollado bajo criterios de eficiencia aerodinámica, digitalización y electrificación. Uno de los aspectos destacados por el jurado es su coeficiente aerodinámico de 0,21, el más bajo alcanzado por la marca hasta ahora.



En el diseño exterior sobresalen elementos como la parrilla iluminada con 142 estrellas LED, así como las manillas de las puertas enrasadas con la carrocería, que cuentan con un sistema mecánico y eléctrico para garantizar su funcionamiento incluso en caso de descarga total.

Mercedes-Benz CLA

Versiones eléctricas, autonomía y carga ultrarrápida

Desde su lanzamiento en Europa, el CLA está disponible en dos versiones 100 % eléctricas. El CLA 250+ EQ ofrece 272 caballos de potencia y una autonomía de hasta 790 kilómetros según el ciclo WLTP. Por su parte, el CLA 350 4MATIC EQ alcanza 354 caballos y una autonomía de 769 kilómetros.

Ambas versiones incorporan una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de soportar cargas de hasta 350 kW, lo que permite recuperar cerca de 320 kilómetros de autonomía en 10 minutos, según datos del fabricante.

El interior del CLA integra la cuarta generación del sistema MBUX, con una configuración de hasta tres pantallas que recorren todo el tablero, sistema opera bajo el nuevo MB.OS e incorpora inteligencia artificial desarrollada junto a Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual con interacción conversacional.

Mercedes-Benz también informó que gran parte de los materiales interiores y termoplásticos utilizados provienen de materiales reciclados o secundarios, manteniendo los estándares de calidad de la marca.

Mercedes-Benz CLA

La gama se ampliará con una versión microhíbrida de 48 voltios y, durante 2026, con la llegada de la carrocería Shooting Brake, que compartirá diseño y mecánicas con las versiones actuales.

De acuerdo con la organización del premio, el bloque de países del norte de Europa fue determinante en el resultado. Jurados de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia otorgaron la mayoría de los puntos al modelo vencedor.

En total, estos países entregaron 214 puntos, una cifra que prácticamente aseguró el primer lugar en la clasificación general. En contraste, los jurados del sur del continente —entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Suiza— ubicaron al ganador en la tercera posición, favoreciendo a otro de los finalistas.

Pese a estas diferencias regionales, el resultado global fue contundente.