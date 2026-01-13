Retiran del mercado más de 40.000 carros Volkswagen, Seat y BMW por estos problemas: modelos y años

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó las campañas de llamados a revisión que afectan a más de 40.000 automóviles de Volkswagen, Seat y BMW, debido a fallas detectadas en sistemas de seguridad y componentes mecánicos que podrían representar riesgos para los usuarios.

Los llamados corresponden a distintas alertas vigentes y a actualizaciones de campañas iniciadas en años anteriores, que fueron ampliadas tras nuevas evaluaciones técnicas. En todos los casos, las revisiones y reparaciones deberán realizarse sin costo para los propietarios.



¿Cuáles son los problemas con los carros Volkswagen y Seat?

Uno de los llamados más amplios involucra a vehículos de las marcas Volkswagen y Seat equipados con bolsas de aire frontales para el conductor.

Profeco señaló que el riesgo está asociado a airbags fabricados por Takata, los cuales podrían presentar fallas en caso de activarse durante un accidente.

De acuerdo con la entidad, existe la posibilidad de que la carcasa del generador de gas del airbag se fragmente y libere pequeños filamentos, situación que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.



Los airbags Takata han obligado a diferentes fabricantes de carros a llamar a revisión millones de modelos. Foto: AFP

Modelos Volkswagen llamados a revisión

La campaña incluye 27.972 vehículos Volkswagen, correspondientes a los siguientes modelos y años:



Passat: años 2012 a 2015

Passat CC: años 2016 y 2017

Crafter: años 2015 y 2016

Multivan: año 2015

NBB: años 2012 a 2018

Tiguan: años 2015 a 2017

Transporter: año 2015

Profeco explicó que esta revisión está relacionada con la alerta 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, y que fue actualizada el 25 de octubre. La campaña tendrá una vigencia de 12 meses.

Volkswagen es una de las marcas más antiguas del mundo automotor. Foto: Unsplash

Modelos Seat afectados

En el caso de Seat, la actualización de la campaña incluye 380 vehículos, correspondientes a:



León: año 2018

Toledo: año 2018

Ateca: año 2018

Esta revisión está vinculada con la alerta 9/2023, publicada el 17 de enero de 2023, que originalmente contemplaba 12.789 unidades. Según Profeco, la campaña permanecerá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.

Publicidad

Además de las campañas anteriores, Profeco advirtió sobre un llamado adicional que afecta a 23 unidades del Volkswagen Tiguan Comfortline modelo 2019. En estos vehículos, el riesgo se relaciona con el airbag de la cabeza, fabricado por Joyson Safety Systems.

La autoridad indicó que el inflador del airbag podría romperse al activarse, lo que permitiría la expulsión de fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo. Esta alerta corresponde a la campaña 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024.



¿Cuáles son las fallas de BMW?

De manera independiente, Profeco informó sobre un llamado a revisión para 5.048 vehículos BMW, debido a posibles fallas en el motor de arranque.

Según el organismo, la penetración de agua en ciertos puntos podría generar corrosión interna, mal funcionamiento del motor, cortocircuitos y, en casos extremos, incendios, incluso con el vehículo apagado.

BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama y lujo. Foto: AFP

Publicidad

Los vehículos afectados corresponden a los años 2019, 2020 y 2021 e incluyen:



220i Coupé

320i

330i

520i

530i

530i Sedán

X3 sDrive20i

X3 xDrive30i

X4 xDrive30i

X4 xDrive20i

Z4 sDrive20i

Profeco señaló que el proveedor sustituirá el motor sin costo para los consumidores y recomendó contactar a los distribuidores autorizados para atender el llamado.