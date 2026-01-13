Retiran del mercado más de 40.000 carros Volkswagen, Seat y BMW por estos problemas: modelos y años

Publicidad
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó las campañas de llamados a revisión que afectan a más de 40.000 automóviles de Volkswagen, Seat y BMW, debido a fallas detectadas en sistemas de seguridad y componentes mecánicos que podrían representar riesgos para los usuarios.
Los llamados corresponden a distintas alertas vigentes y a actualizaciones de campañas iniciadas en años anteriores, que fueron ampliadas tras nuevas evaluaciones técnicas. En todos los casos, las revisiones y reparaciones deberán realizarse sin costo para los propietarios.
Uno de los llamados más amplios involucra a vehículos de las marcas Volkswagen y Seat equipados con bolsas de aire frontales para el conductor.
Profeco señaló que el riesgo está asociado a airbags fabricados por Takata, los cuales podrían presentar fallas en caso de activarse durante un accidente.
De acuerdo con la entidad, existe la posibilidad de que la carcasa del generador de gas del airbag se fragmente y libere pequeños filamentos, situación que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.
La campaña incluye 27.972 vehículos Volkswagen, correspondientes a los siguientes modelos y años:
Profeco explicó que esta revisión está relacionada con la alerta 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, y que fue actualizada el 25 de octubre. La campaña tendrá una vigencia de 12 meses.
En el caso de Seat, la actualización de la campaña incluye 380 vehículos, correspondientes a:
Esta revisión está vinculada con la alerta 9/2023, publicada el 17 de enero de 2023, que originalmente contemplaba 12.789 unidades. Según Profeco, la campaña permanecerá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.
Además de las campañas anteriores, Profeco advirtió sobre un llamado adicional que afecta a 23 unidades del Volkswagen Tiguan Comfortline modelo 2019. En estos vehículos, el riesgo se relaciona con el airbag de la cabeza, fabricado por Joyson Safety Systems.
La autoridad indicó que el inflador del airbag podría romperse al activarse, lo que permitiría la expulsión de fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo. Esta alerta corresponde a la campaña 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024.
De manera independiente, Profeco informó sobre un llamado a revisión para 5.048 vehículos BMW, debido a posibles fallas en el motor de arranque.
Según el organismo, la penetración de agua en ciertos puntos podría generar corrosión interna, mal funcionamiento del motor, cortocircuitos y, en casos extremos, incendios, incluso con el vehículo apagado.
Los vehículos afectados corresponden a los años 2019, 2020 y 2021 e incluyen:
Profeco señaló que el proveedor sustituirá el motor sin costo para los consumidores y recomendó contactar a los distribuidores autorizados para atender el llamado.