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Seat

Seat es una empresa española de fabricación de automóviles fundada en 1950, con sede en la ciudad de Martorell, cerca de Barcelona. La compañía forma parte del grupo Volkswagen desde 1986 y es una de las marcas de automóviles más populares en España.

Seat produce una amplia gama de vehículos, desde automóviles compactos hasta SUVs y vehículos deportivos, y cuenta con una presencia significativa en los mercados europeos y latinoamericanos. La compañía se ha destacado por su enfoque en el diseño, la tecnología y la innovación en sus modelos de vehículos, lo que ha resultado en varios premios y reconocimientos en la industria automotriz.

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