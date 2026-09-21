La DJ que sorprende en Medellín e hizo parte del concierto de Grupo Firme en el Atanasio

Los grandes escenarios comienzan a hablar por Manuela Medina. La DJ y artista colombiana viene consolidando su nombre dentro de la escena urbana nacional después de abrir los conciertos de Grupo Firme en Medellín y Cali, ante más de 20.000 personas en cada ciudad, y de participar en eventos como el cierre de Colombiamoda.

Su presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, uno de los escenarios más importantes del país, marcó otro momento destacado de una carrera que también la ha llevado a espacios como El Callejón del Gato y 903. Su propuesta tiene al reggaetón como principal lenguaje, pero combina técnica, lectura del público y una puesta en escena pensada para convertir cada presentación en una experiencia.

De la cabina a la producción musical

El crecimiento de Manuela Medina también se refleja en su recorrido por diferentes ciudades. Fue artista principal en Tremenda Disco, en Bucaramanga, donde reunió a más de mil asistentes, y formó parte del cartel principal de El Choli de Oriente, compartiendo escenario con artistas como Kevin Roldán, Crissin y Rayo & Toby.

Su historia musical comenzó mucho antes de los grandes escenarios. Ingeniera de Diseño de Producto, estudió ballet y hiphop y fue baterista de una banda de rock desde los 12 años. Esa formación artística y disciplinada hoy se refleja en su manera de entender la música.



Actualmente, Manuela cursa estudios profesionales en producción musical y trabaja en la creación de MAMI, un estudio y sello de producción con una visión latina y contemporánea. Así, su proyecto trasciende la cabina: busca crear música, producir nuevos talentos y ampliar su presencia en la industria.

Con presentaciones en Medellín, Manizales, Popayán, La Virginia, Andes, San Antonio de Pereira y Santa Rosa de Cabal, Manuela Medina continúa construyendo una trayectoria escenario tras escenario.