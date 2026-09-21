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Blu Radio  / Entretenimiento  / Noche histórica en Madrid: Shakira y Laura Pausini unen sus voces al ritmo de “Antología”

Noche histórica en Madrid: Shakira y Laura Pausini unen sus voces al ritmo de “Antología”

Las dos referentes de la música latina compartieron escenario durante el tercer concierto de la residencia europea de Shakira, protagonizando uno de los momentos más memorables de la velada.

Shakira y Laura Pausini.
Shakira y Laura Pausini.
Foto: Nicolás Gerardin
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Shakira continúa haciendo historia en Madrid con su residencia europea y, en su tercer concierto, protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche junto a Laura Pausini.

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Las dos artistas, referentes de la música latina y con décadas de trayectoria, compartieron escenario para interpretar “Antología”, una de las obras clásicas de la superestrella colombiana, en un encuentro que emocionó al público y rápidamente se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

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Complicidad entre ellas

Shakira y Laura Pausini en concierto.
Shakira y Laura Pausini en concierto.
Nicolás Gerardin

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La complicidad entre ambas y la emotiva interpretación hicieron de esta presentación una noche particularmente memorable.

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“Es un lujo tener esta noche a esta gran artista, la bellísima Laura Pausini”, dijo Shakira al presentar a su invitada, quien le respondió: “Me ha gustado muchísimo tu sabiduría, tu inteligencia, tu arte obviamente y también tu perseverancia. Eres una mujerona y yo te admiro mucho”.

La complicidad entre ambas quedó reflejada en una emotiva interpretación que el público madrileño recibió con una gran ovación.

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