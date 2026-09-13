El Carnaval de Barranquilla cruzó el Atlántico para hacer historia con Shakira en Madrid

La música, las danzas y los personajes de la fiesta serán parte de una experiencia que busca llevar la identidad del Caribe a miles de espectadores. El recorrido comenzó meses antes entre ensayos, vestuarios, instrumentos, nervios y la responsabilidad de representar una fiesta que hace parte de la identidad del Caribe colombiano.

La residencia que Shakira realiza en Madrid como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar en un estadio construido especialmente para la ocasión, con capacidad para más de 50.000 personas por noche. Y para de verdad demostrar el sabor del Caribe, Shakira y su equipo decidieron que cada noche cerrará con un carnaval inspirado en distintas tradiciones y, entre ellas, estará Barranquilla, su ciudad natal.

“Completamente lo que se espera durante todo este evento es un intercambio cultural, donde nosotros, a partir de nuestras danzas patrimoniales, representemos con mucho orgullo todo lo que tiene que ver con el Carnaval de Barranquilla en la ciudad de Madrid”, explica José David Cervantes, representante de la danza del Congo Grande de Barranquilla.

#VideoBLU Más de 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla, pertenecientes a los grupos Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo Grande de Barranquilla, Cumbiamba y Fuerza Negra, viajan a Madrid para sumarse a la residencia que Shakira iniciará en España con más de 12… pic.twitter.com/jBhElo07FJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 13, 2026

“Es un honor para nosotros estar al lado de Shakira, haber sido escogidos para estar allá en Madrid representando el Carnaval de Barranquilla”, agregó Breiner Sala, representante del mismo grupo. La comitiva reúne a miembros de los grupos Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo Grande de Barranquilla, Cumbiamba y Fuerza Negra.



En Madrid, ese patrimonio tendrá además un significado particular. Shakira lleva décadas siendo una de las grandes embajadoras internacionales de la identidad barranquillera. En 1998 compartió escenario con Joe Arroyo durante el Festival de Orquestas y, años después, Hips Don’t Lie incorporó referencias a las danzas y personajes del Carnaval. La frase “En Barranquilla se baila así” terminó convertida en una especie de declaración universal de identidad barranquillera.

Para William Espejo, músico de la delegación, lo que ocurrirá en Madrid tendrá una dimensión mucho mayor que una presentación folclórica. “Tengo entendido que vamos a hacer un desfile allá, mejor dicho, un carnaval allá. O sea, no es solamente una muestra, es un carnaval completo”, dice.

Publicidad

“Eso va a ser como una entrega cultural y es la puesta de Colombia en esas tierras extranjeras, en donde van a haber muchos madrileños y europeos conociendo nuestras músicas tradicionales”, agregó.

Con esto, se busca llevar mucho más allá que una postal o muestra de Barranquilla, sino mostrar toda una celebración que nació del encuentro de culturas indígenas, africanas y europeas y que encontró en la ciudad del Caribe una manera propia de expresarse a través de la música, el baile, los disfraces y los personajes.

“No es solamente música, sino también van a estar las expresiones dancísticas aquí, como el al garabato, paloteo, mapalé, samba, cumbia, etc", dijo. Miguel Costa, integrante de la cumbiamba La Gigantona, lo resume sin demasiadas palabras: “La verdad no sé si reír, llorar de la emoción”.

Publicidad

“Principalmente estamos muy comprometidos, muy responsables, porque desde el Carnaval de Barranquilla vamos a llevar esto a otro nivel, porque venimos ya preparándonos, no descansamos y estamos dispuestos a dar lo mejor de sí", señaló.

La delegación tendrá varios días de preparación en España antes de las presentaciones, con ensayos y ensambles junto a los demás artistas que harán parte de la residencia. El objetivo es que las distintas expresiones encajen en una puesta en escena concebida para un público internacional. Y mientras Madrid recibe a Shakira, Barranquilla se reconoce en quienes viajan. “Nosotras somos una representación y sobre todo vamos con responsabilidad para dejar el nombre de Barranquilla en alto y también a disfrutar”, dice Yuliana Muñoz, integrante de Son Calimba.