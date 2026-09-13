Activan protocolo de búsqueda de avioneta que perdió comunicación en ruta Condoto–Guaymaral

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil emitió un reporte oficial con respecto a la situación operacional del vuelo HK4985.

La aeronave involucrada es una tipo Cessna T206, de matrícula HK4985, la cual operaba al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

De acuerdo con la información preliminar, la avioneta había despegado desde las instalaciones del Aeropuerto de Condoto con destino programado hacia el Aeropuerto de Guaymaral.

Asimismo, según los datos consignados en el registro de la empresa, a bordo de la aeronave se confirmó la presencia de cinco personas en total, correspondientes a un piloto al mando y cuatro pasajeros.



Pérdida de comunicación y activación de señal de emergencia

En el desarrollo operacional de la ruta, las autoridades informaron que el último reporte de comunicación directa con la tripulación de la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana.

Con posterioridad a este contacto, se logró verificar e identificar la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona geográfica del Cerro Tatamá, un punto situado exactamente a 33 millas del VOR de Pereira.

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Frente a la confirmación del aviso emitido por este dispositivo de alerta, la autoridad aeronáutica procedió de inmediato con la activación de los protocolos pertenecientes al Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).

Coordinación interinstitucional en zona de difícil acceso

Debido a que el sector del Cerro Tatamá corresponde geográficamente a una zona de difícil acceso, el avance de la operación exige una articulación entre distintas entidades estatales.

Para tal fin, la Aeronáutica Civil mantiene una comunicación y coordinación constante con efectivos de la Policía Nacional, unidades del Ejército Nacional y personal de los diversos organismos de socorro de la región.

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Esta integración institucional tiene como objetivo fundamental garantizar el despliegue oportuno de las unidades SAR y del personal especializado en tareas de rescate directamente hacia el lugar exacto de la eventualidad.

Investigación técnica de la Aerocivil y seguimiento oficial

De manera simultánea a las acciones operativas de atención en la zona, una comisión de especialistas adscritos a la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil realiza los preparativos para ingresar al terreno.

El equipo de investigadores iniciará las labores técnicas correspondientes en el sitio con el fin de recolectar evidencias y determinar las causas que originaron el suceso.

A continuación el comunicado de la Aeronáutica: