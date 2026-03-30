Aeronáutica Civil impulsa uso legal, seguro y responsable de drones en Colombia

La iniciativa de la Aeronáutica Civil está enfocada en enseñar a ciudadanos, empresas y operadores la normativa vigente, especialmente el reglamento RAC 100, que define las categorías, requisitos, procesos de certificación y condiciones para operar sistemas de aeronaves no tripuladas en Colombia.

“Desde la Aeronáutica Civil queremos que todos los colombianos conozcan cómo operar UAS/drones de manera legal, segura y responsable, así como los avances que ha tenido el país en aviación no tripulada, posicionándose como uno de los más avanzados en la región”, señaló el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty.

El anuncio se da en el inicio de la temporada de viajes de Semana Santa, cuando aumenta el uso recreativo de drones en zonas turísticas y de alta afluencia, por lo que las autoridades hacen un llamado a evitar vuelos cerca de aeropuertos, sobre multitudes y a respetar los límites de altura.

AFP

La campaña será liderada por los grupos de Drones y Movilidad Aérea Urbana y de Gestión Operacional UAS, y se desarrollará durante todo el año con jornadas pedagógicas virtuales y presenciales en diferentes regiones del país. Estas actividades ya han tenido avances en Huila y continuarán con encuentros como el programado el 30 de abril en Leticia.



Además, se realizó la primera mesa técnica de trabajo sobre drones en Colombia, un espacio que reunió a actores del sector público y privado para articular acciones, fortalecer la industria y avanzar en temas como la certificación de operadores y la autorización de operaciones.

La estrategia también involucra a entidades como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la DIAN, junto con empresas y pilotos. Las autoridades reiteraron que operar un dron implica responsabilidad, por lo que recomiendan mantener el equipo dentro del alcance visual, consultar el visor geográfico, no afectar el entorno y cumplir con todos los requisitos para prevenir incidentes y garantizar la seguridad aérea.