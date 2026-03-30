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Blu Radio  / Nación  / Aeronáutica Civil impulsa uso legal, seguro y responsable de drones en Colombia

Aeronáutica Civil impulsa uso legal, seguro y responsable de drones en Colombia

En medio del crecimiento acelerado del uso de drones en el país, la Aerocivil lanzó la campaña nacional “Vuela Legal, Vuela Seguro”, en medio del crecimiento de esta tecnología.

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