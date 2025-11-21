En vivo
Aeronáutica Civil confirma renuncia de su director por razones personales

Aeronáutica Civil confirma renuncia de su director por razones personales

El brigadier general (RA) José Henry Pinto estará en su cargo hasta que el presidente Gustavo Petro acepte la renuncia.

