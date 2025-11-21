Aeronáutica Civil confirma renuncia de su director por razones personales

La Aeronáutica Civil confirmó la renuncia del director de la entidad el brigadier general (RA) José Henry Pinto, quien argumentó motivaciones personales para dejar su cargo.

Pinto estará al frente de Aerocivil hasta que el presidente Gustavo Petro acepte formalmente su renuncia, de acuerdo con la información de la entidad.

La de Pinto sería una gestión extremadamente corta, considerando que apenas en mayo de este año asumió la dirección de Aerocivil.

El general Pinto es piloto de ala fija y rotatoria, instructor de vuelo y de tierra. Cuenta con estudios en Ingeniería Civil, es administrador }aeronáutico y posee una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, así como un Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) y un seminario en Liderazgo Digital del INALDE Business School, de acuerdo con su hoja de vida oficial.